Șoferii care se prezintă la Brigada Rutieră București pentru examenul de redobândire sau pentru diminuarea perioadei de suspendare a permisului de conducere sunt rugați de polițiști să se prezinte cu căști de protecție pe cap pentru a nu fi răniți de vreun fișet depozitat pe hol.

Zecile de fișete sprijinite cu bolovani, cărămizi și resturi de lemn de pe holuri pot cădea oricând peste unul dintre polițiști sau peste cetățenii care sunt nevoiți să ajungă în clădire. Într-o postare pe Facebook, Sindicatul Europol explică motivul acestei situații:

„Imaginea atașatǎ nu este dintr-un șantier, ci dintr-o clădire funcțională a Brigăzii Rutiere. Pentru că Poliția Capitalei nu a mai plătit chiria pentru un spațiu în care polițiștii rutieri își depozitau motocicletele de serviciu, fișetele și unde se schimbau de uniformă, aceștia au fost evacuați. Drept urmare, întreaga recuzită a fost mutată pe holurile și pe treptele clădirii prin care, în toamnă, a trecut Despescu. Știți voi, atunci când s-au vopsit bordurile și s-au montat zeci de monitoare pentru ca presa să vadă ce „dotări” de ultimă generație are Poliția Română”, se arată în mesaj.

Polițiștii precizează că „în acest moment vorbim despre o adevărată bombă cu ceas. Zecile de fișete sprijinite cu bolovani, cărămizi și resturi de lemn pot cădea oricând peste unul dintre colegii noștri sau peste cetățenii care sunt nevoiți să ajungă în clădire”.

De asemena, spun polițiștii, în cazul unui incendiu, cǎile de acces şi holurile care sunt obstrucționate repezintǎ un risc major. „Suntem convinși că, dacă inspectorii ISU ar vedea astfel de imagini la o firmă privată, am vorbi despre amenzi de zeci de mii de lei”, arată Sindicatul Europol.