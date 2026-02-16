„Am decis să reluăm blocajele în vămi”

Președintele Asociației pentru Transport Internațional din Serbia, Neđo Mandić, a declarat că Uniunea Europeană a respins toate propunerile înaintate de transportatorii din Balcanii de Vest, precizând că s-a luat decizia reluării blocajelor la punctele de trecere a frontierei pentru transportul de marfă către țările din spațiul Schengen. Data exactă nu este deocamdată cunoscută.

„Ultima întâlnire a fost catastrofală. Nu au acceptat nimic din ce am propus, au spus doar: Încadrați-vă în regula 90/180, altfel nu se poate”, a declarat Mandić, potrivit publicației Blic, parte a grupului Ringier.

Întrebat dacă transportatorii iau în calcul noi blocaje în vămi dacă nu se ajunge rapid la un acord cu Uniunea Europeană, Neđo Mandić a spus că decizia există deja, dar trebuie armonizată cu organizațiile din celelalte state ale Balcanilor de Vest.

„Am decis să reluăm blocajele, doar că trebuie să stabilim procedura cu colegii din celelalte țări din Balcanii de Vest. Când vom conveni asupra termenului, vom fixa data exactă. Trebuie să ne întâlnim și să stabilim toate detaliile, astfel că nu știu când vor începe blocadele”, a explicat Mandić.

UE a respins toate propunerile transportatorilor: „Sunt imposibile și contrare legislației Schengen”

Propunerile transmise Comisiei Europene la ultima reuniune de către autoritățile din regiunea Balcanilor de Vest și transportatori au fost respinse cu argumentul că sunt „imposibile, prea creative și contrare legislației Schengen”.

S-a sugerat ca șoferii să își declare reședința într-un stat membru apropiat, variantă considerată inacceptabilă de transportatori, potrivit publicației Vijesti.

Ministrul sârb al construcțiilor, transporturilor și infrastructurii, Aleksandra Sofronijević, a declarat recent că statul va continua să ceară un statut special pentru șoferii profesioniști în Schengen și că solicitările sunt justificate și rezonabile.

Transportatorii din Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Macedonia de Nord au blocat, între 26 și 30 ianuarie, punctele de trecere pentru traficul de marfă, în semn de protest față de regulile stricte privind șederea în spațiul Schengen.

Regula 90/180, risc major pentru șoferi

Blocajele în vămi au fost suspendate după ce Comisia Europeană a început să analizeze posibilitatea introducerii unor vize speciale pentru șoferii profesioniști, care le-ar permite o ședere mai lungă și desfășurarea activității fără întreruperi.

Noul sistem de intrare-ieșire limitează strict șederea cetățenilor din afara UE la 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Din cauza specificului muncii, șoferii ating rapid această limită, după care riscă deportarea sau interdicția de a mai intra în Uniunea Europeană.

Transportatorii au avertizat în repetate rânduri că aplicarea acestei reguli și pentru șoferii profesioniști pune în pericol activitatea lor și existența firmelor de transport din Balcanii de Vest.

Ei spun că această regulă este adaptată vizitelor turistice, dar nu ține cont de specificul activității șoferilor profesioniști, care tranzitează frecvent mai multe state membre ale Uniunii Europene.

Șoferii de TIR avertizează că aplicarea strictă a regulilor ar putea afecta grav funcționarea transportului rutier internațional de marfă și ar putea produce blocaje majore în lanțurile de aprovizionare.

