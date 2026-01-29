UE analizează o viză specială pentru șoferii de camion

Uniunea Europeană va deschide, pentru prima dată la nivel instituțional, discuția privind posibilitatea unei șederi mai lungi în spațiul Schengen pentru șoferii profesioniști care, prin natura muncii, trebuie să circule între mai multe state membre. Printre aceștia se află și camionagii din Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Macedonia de Nord, care se confruntă în prezent cu blocaje la trecerile de marfă.

Potrivit informațiilor relatate în exclusivitate de publicația Blic, parte a grupului Ringier, noua strategie privind regulile de vize urmează să fie publicată joi, 29 ianuarie, la Bruxelles.

Excepții de la regula 90/180

Într-un document de lucru al Comisiei Europene, consultat de jurnaliștii Blic, care stă la baza elaborării noii strategii de vize a UE, este prevăzută lansarea unei dezbateri strategice privind excepțiile de la regula 90/180 de zile. Această inițiativă este motivată de pierderile economice și de perturbările apărute pe piața unică, în urma apelurilor formulate de sectorul transporturilor.

Documentul subliniază necesitatea de a analiza posibilitatea șederilor în spațiul Schengen care să depășească limita totală de 90 de zile, condiția fiind ca această durată să nu fie depășită într-un singur stat membru. În acest context, se ia în calcul introducerea unor excepții.

Protestele camionagiilor dau rezultate

Printre exemplele menționate se află șoferii de camion și alți profesioniști care lucrează pentru companii cu sediul în Uniunea Europeană, dar a căror activitate depinde de mobilitatea constantă între statele membre. Astfel, pentru prima dată, problema cu care se confruntă de ani de zile transportatorii din Balcanii de Vest este recunoscută oficial ca o chestiune ce ține de competitivitatea Uniunii Europene.

Totuși, documentul nu prevede modificări imediate ale legislației în vigoare. Prin urmare, vor fi necesari pași suplimentari și un dialog continuu între autoritățile din țările afectate și instituțiile europene.

Surse citate de Blic apreciază că acest demers reprezintă un semnal clar că avertismentele transportatorilor au fost justificate. Blocajele de lungă durată, deportările șoferilor și limitările privind durata șederii nu afectează doar transportatorii din afara UE, ci pun în pericol direct lanțurile de aprovizionare din interiorul Uniunii.

Potrivit unor estimări anterioare, din cauza problemelor legate de regimul de ședere al șoferilor profesioniști, pierderile economice pentru economia europeană pot ajunge până la 100 de milioane de euro pe zi. Situația a devenit, în mod evident, nesustenabilă chiar și pentru statele membre ale UE.

Ce este noul sistem EES, principalul motiv al blocajelor de la granițele Schengen

Reamintim că sute de șoferi de TIR din Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Macedonia de Nord au început luni să blocheze mai multe puncte de trecere a frontierei pentru mărfuri către Uniunea Europeană. Motivul principal al nemulțumirii este intrarea în vigoare a noului sistem european de înregistrare a intrărilor și ieșirilor (EES).

Conform regulilor Schengen, cetățenii statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene pot petrece maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile în spațiul Schengen. Transportatorii susțin că această regulă este adaptată vizitelor turistice, dar nu ține cont de specificul activității șoferilor profesioniști, care tranzitează frecvent mai multe state membre ale Uniunii Europene.

Șoferii de TIR avertizează că aplicarea strictă a regulilor ar putea afecta grav funcționarea transportului rutier internațional de marfă și ar putea produce blocaje majore în lanțurile de aprovizionare.

