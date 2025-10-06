O femeie de culoare, refuzată de o șoferiță din București la o cursa de ride-sharing

O tânără originară Camerun, studentă la Medicină și stabilită în București a fost victima discriminării din partea unei șoferițe de ride-sharing. Șoferița de ride-sharing a refuzat să o transporte și a jignit-o când s-a urcat în mașină.

Studenta a filmat întreaga scenă și a postat-o pe TikTok, iar ulterior a depus o plângere în aplicația de ride-sharing. Incidentul vine la scurt timp după un alt caz de rasism, atunci când un livrator nepalez a fost bătut în plină stradă de un bărbat din București. Polițiștii au intervenit de urgență la acel moment, iar tânărul a fost arestat în Sectorul 2.

Ce i-a spus șoferița de ride-sharing tinerei de culoare pe care a refuzat să o transporte

Înregistrarea video surprinde un schimb tensionat de replici între studentă și șoferiță. Aceasta din urmă refuză să anuleze cursa, forțând clienta să aștepte. Situația degenerează rapid, șoferița folosind un limbaj vulgar și rasist:

„Du-te …..! Ai invadat România! Ăi și ce m…. cauți tu în România? N…. ….u”, se aude în înregistrare.

Cindy Joyce Tenesso este studenta agresată și a mărturisit că nu a fost violentă cu femeia și nici măcar nu s-a a apucat să se urce în mașina acesteia.

„Și când am auzit asta, am luat telefonul și am întrebat: «De ce?» Și ea mi-a spus: «Pentru că nu vreau» Și am spus «Ok, nicio problemă, acum este pe video»”, a explicat tânăra, pentru sursa citată mai sus.

Șoferița de ride-sharing a devenit agresivă și a jignit-o pe tânăra studentă

Scandalul însă nu s-a oprit aici. Tânăra a mărturisit că imediat după discuție s-a dus în spatele mașinii cu intenția de a face o plângere în aplicație, însă atunci a văzut că șoferița nu anulase cursa.

Atunci femeia s-a dat dat jos din autoturism, a devenit violentă și a început să o jignească pe tânără pentru culoarea pielii și să îi reproșeze că nu știe limba română.

„Am mers în spatele mașinii și am văzut că ea nu a anulat cursa. Și așa a început să fie violentă, să spună că eu sunt neagră, că ce caut aici, că eu nu pot să vorbesc și limba română. Eu nu sunt din România, nu vorbesc așa fluent. Eu eram în afara mașinii, nu am intrat, nu am fost violentă, nu am făcut nicio mișcare bruscă”, a mai povestit Cindy.

Femeia de culoare locuiește în România de mai mulți ani

Tânăra studentă la Medicină a explicat că locuiește în România de mai mulți și întotdeauna s-a simți ca acasă la noi în țară. Până acum nu a întâmpinat persoane rasiste și nici astfel de scandaluri, însă după acest episod recunoaște că nu se mai simte în siguranță.

„Știi, eu sunt din Franța și în țara mea toți sunt negri, chinezi sau japonezi, nu contează de unde sunt. Nu mă simt bine. Eu sunt aici de mult. Pentru mine România este casa mea și acum nu este ok, nu mă simt bine, nu mă simt binevenită. Nu mă simt ok, nu cred că este ok așa. Nu are importanță culoarea pielii, eu sunt la fel ca orice fată”, a mai povestit ea.

Reacția companiei de ride-sharing

Platforma de ride-sharing a transmis o reacție pentru Digi 24 și susține că nu tolerează astfel de comportamente, condamnând ferm acțiunile șoferiței.

Compania a mai precizat că a luat „măsuri imediate”, fără a oferi detalii concrete. De asemenea, reprezentanții firmei au contactat victima pentru a-și cere scuze în numele șoferiței.

