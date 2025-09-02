Tânărul care a agresat livratorul nepalez pe stradă, audiat la Parchet

Un incident șocant a avut loc săptămâna trecută în București, când un tânăr de 20 de ani a agresat un livrator pe stradă, numindu-l „invadator”. Potrivit News.ro, agresorul va fi audiat marți la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Suspectul va fi scos din arest preventiv pentru audieri. El este acuzat de loviri sau alte violențe. Tânărul a filmat atacul și l-a postat pe rețelele sociale.

Pe conturile sale de social media, suspectul a promovat simboluri naziste și a postat imagini cu el purtând măști și arme albe. Aceste postări au atras atenția autorităților.

Un livrator din Bangladesh, bătut în București

Incidentul șocant în care a fost implicat livratorul din Bangladesh, venit la muncă în România, a șocat o țară întreagă.

Livratorul asiatic se afla pe scuter când a fost abordat de un tânăr care a început să îl filmeze. Fără avertisment, agresorul l-a lovit cu pumnul în față pe livrator. Confuz și speriat, livratorul l-a întrebat care e problema, primind un răspuns șocant.

„Du-te înapoi în țara ta… Pentru că ești un invadator”, i-a spus tânărul din București.

Incidentul vine la scurt timp după ce deputatul AUR Dan Tanasă a făcut un apel controversat pe social media, îndemnând oamenii să refuze comenzile livrate de străini.

Polițistul Marian Godină, care a relatat inițial incidentul, a anunțat că a depus plângere penală împotriva lui Dan Tanasă pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

Tânărul a fost prins și arestat

Un polițist care tocmai ieșea din tură a observat incidentul și a intervenit prompt. Deși agresorul a încercat să fugă, polițistul l-a prins și imobilizat rapid. Livratorul, vizibil șocat, a cerut ajutorul trecătorilor și venirea poliției.

Procurorii au stabilit că victima, un bărbat din Bangladesh, a suferit leziuni care necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale. Agresorul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar miercuri seară judecătorii au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Mesajul livratorului nepalez după ce a fost bătut în București

Deși a fost lovit fără motiv, Ismail și-a exprimat în continuare dragostea pentru țara noastră. El continuă să muncească pentru a-și întreține familia, în ciuda incidentului violent.

„Ca persoană din Bangladesh, iubesc România și-i iubesc pe români”, a spus bărbatul, potrivit Europa Liberă. El a adăugat că păstrează „tot respectul față de cetățenii români” în ciuda incidentului neplăcut.

Ismail a mulțumit agentului de poliție care a intervenit prompt, deși era în timpul liber. Tânărul a subliniat importanța muncii sale, spunând: „Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”.

Acest incident nu este izolat. Săptămâna trecută, la Cluj-Napoca, un livrator nepalez a fost bătut și a intrat în comă. Poliția Cluj a raportat că incidentul a implicat patru bărbați, doi din Nepal și doi din România.

Mesajul rasist al lui Dan Tanasă

Aceste agresiuni au loc într-un context tensionat. Recent, deputatul AUR Dan Tanasă a făcut o postare controversată pe Facebook, îndemnând oamenii să refuze comenzile livrate de angajați străini.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris deputatul AUR pe Facebook.

Pe lângă polițistul Marian Godină care a anunțat că a depus o plângere penală împotriva deputatului pentru incitare la violență, ură sau discriminare și alți politicieni au făcut sesizări cu privire la afirmațiile făcute de Dan Tanasă în mediul online.