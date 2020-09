Polițiștii fuseseră sesizați telefonic de mai multe persoane cu privire la o mașină Tesla care circula cu o viteză prea mare pe autostradă.

”Mașina părea setată pe modulului autonom, rulând cu 150 km/h, probabil fiindcă drumul era liber. Ambele scaune din față erau lăsate pe spate complet și ambii ocupanți dormeau”, a transmis poliția canadiană, într-un comunicat.

Alberta RCMP received a complaint of a car speeding on Hwy 2 near #Ponoka. The car appeared to be self-driving, travelling over 140 km/h with both front seats completely reclined & occupants appeared to be asleep. The driver received a Dangerous Driving charge & summons for court pic.twitter.com/tr0RohJDH1 — RCMP Alberta (@RCMPAlberta) September 17, 2020

Limita de viteză pe majoritatea autostrăzilor din Canada este de 110 km/h.

Un echipaj de poliție a încercat să le atragă atenția ocupanților mașinii prin semnalele luminoase.

Într-un final, șoferul, de 20 de ani, s-a trezit și a oprit. A fost amendat pentru depășirea limitei de viteză legală și a avut permisul suspendat pentru 24 de ore pentru că a condus obosit, însă, ulterior, a fost acuzat și de conducere periculoasă iar în decembrie se va prezenta în instanță.

Incidentul s-a petrecut în apropiere de Ponoka, la 100 km sud de Edmonton, în iulie.

”Nu am mai văzut așa ceva”

”Nimeni nu se uita pe parbriz pentru a vedea unde se îndreaptă mașina”, a declarat, pentru CBC News, sergentul de poliție Darri Turnbull.

Sunt în Poliție de peste 23 de ani și sunt fără cuvinte. Nu am mai văzut niciodată așa ceva, dar, desigur, tehnologia avansează. Sergentul de poliție Darri Turnbull:

Fondatorul Tesla, Elon Musk, a declarat că se așteaptă ca vehiculele sale să fie complet autonome, cu puține informații necesare șoferului, până la sfârșitul anului.

Mașinile Tesla funcționează în prezent pe pilot automat ”de nivelul doi”, adică șoferul să rămână vigilent, cu mâinile pe volan.

Fondatorul Tesla, Elon Musk, a declarat că se așteaptă ca vehiculele sale să fie complet autonome până la sfârșitul anului.

