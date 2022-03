Pavliuk a publicat filmări și imagini de la miting și a spus că militarii ruși l-au răpit pe primarul Iuri Fomicev.

„Ocupanții ruși au invadat orașul și au confiscat spitalul orașului. Potrivit ultimelor informații, primarul Iuri Fomicev a fost răpit de invadatori”, a declarat șeful administrației regionale.

Potrivit filmărilor de la fața locului, oameni neînarmați s-au îndreptat spre transportoarele blindate ruse, strigând: „Plecați acasă!” sau „Nu sunteți doriți aici”.

Potrivit estimărilor postului Nexta, peste 3.000 de oameni se aflau la protest.

