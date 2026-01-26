Documentele medicale arată că Bairamov fusese declarat temporar inapt pentru serviciul militar cu categoria „G”, însă a fost externat înainte de termen. Familia sa a păstrat copii ale documentelor, deoarece originalele au fost confiscate de autorități, iar telefonul său a fost luat.

Un video din ianuarie 2026 arată soldați răniți, inclusiv unul în scaun cu rotile, trimiși pe front. Cazuri similare din 2025 relevă o practică recurentă, cu soldați inapți medical forțați să lupte, în ciuda contraindicațiilor și a riscurilor pentru viața lor.

„Avea probleme cu alcoolul. Ce patriotism? L-au obligat să semneze contractul”

Războiul din Ucraina a scos la iveală o practică alarmantă: trimiterea soldaților invalizi în zonele de conflict activ. Roman Bairamov, 46 de ani, este unul dintre aceștia.

El s-a înrolat în armata rusă acum aproximativ un an. Potrivit familiei sale, decizia sa nu a fost motivată de patriotism, ci de disperare.

„A fost repartizat la unitatea numărul 01069, chiar aici, în regiunea Leningrad. A plecat, am putea spune, din disperare. Avea probleme cu alcoolul și, după o serie de dosare administrative și penale, nu a putut obține un loc de muncă decent nicăieri. I-a fost luat și permisul de conducere. Apoi, un alt incident de conducere sub influența alcoolului. L-au amenințat că îl vor trimite la închisoare dacă nu semnează contractul cu Ministerul Apărării”, a povestit Alina, o rudă a lui Roman.

Bairamov a fost inculpat în cel puțin patru cazuri – două administrative și două penale. A fost amendat pentru huliganism, a provocat tulburări într-un magazin în timp ce era beat. A fost condamnat la muncă în folosul comunității și i s-a interzis dreptul de a conduce.

Rudele sale insistă că, dacă nu ar fi fost amenințările directe cu închisoarea, nu ar fi semnat contractul.

„L-au externat după 25 de zile, chiar în scaunul cu rotile”

„Pe 15 noiembrie 2025, a fost rănit grav pentru a doua oară. Deși prima dată a fost tratat și i s-a dat timp să se recupereze, de data aceasta nu. A fost dus abia în a treia zi la un spital militar de campanie din Belgorod, apoi la secția de chirurgie a unității nr. 50503. Nu l-au lăsat să stea acolo cele 30 de zile prescrise; l-au dat afară după 25, chiar în scaunul cu rotile”, adaugă Alina.

Familia lui Bairamov a declarat că el a fost transportat de la un spital militar direct pe front, deși nu se poate mișca fără ajutor.

„Nu poate nici măcar să aibă grijă de el însuși! De ce ar trimite pe cineva ca el pe front?”, a spus o rudă apropiată, care a preferat să rămână anonimă pentru siguranța sa.

Potrivit documentelor medicale, Bairamov a suferit răni grave la nivelul bazinului și picioarelor în noiembrie 2025. Cu toate acestea, el a fost externat din spital mai devreme decât era recomandat și trimis înapoi pe front, în ciuda faptului că a primit categoria „G”, adică temporar inapt pentru serviciul militar.

„Nu va supraviețui acolo, iar moartea lui nu va îmbunătăți raportarea lor”

Familia sa a păstrat copii ale documentelor medicale, deoarece originalele au fost reținute de autorități, iar telefonul său a fost confiscat.

După 16 decembrie, când Bairamov a reușit să anunțe că fusese dus pe front „în direcția Donețk”, a încetat să mai contacteze familia sa.

„Numărul lui a fost blocat de atunci. Cel mai rău lucru este că nu cunoaștem starea lui. Cum poate un utilizator de scaun cu rotile să supraviețuiască pe front?”, se întreabă familia sa.

„De ce ar face asta? Rudele altor persoane cu dizabilități mi-au spus că era pentru a raporta comandamentului superior. Dar de ce să-i țină acolo, sub obuze? Nu va supraviețui acolo, iar moartea lui nu va îmbunătăți raportarea lor”.

Cazul lui Bairamov nu este singular. În ianuarie 2026, pe rețelele sociale a apărut un video în care mai mulți soldați răniți, inclusiv unul aflat în scaun cu rotile, au declarat că au fost trimiși pe linia frontului în ciuda stării lor fizice.

„La ce bun Kalașnikovele astea dacă nici măcar nu putem merge?”

Un militar, Șota Margvelașvili, a spus: „Ce rost au puștile astea dacă nici măcar nu putem merge? Comandamentul nostru practic ne trimite la moarte”.

„La ce bun Kalașnikovele astea dacă nici măcar nu putem merge? Acesta este haosul din Regimentul 59 Tancuri. Pur și simplu au decis să ne distrugă. Mi-a fost rupt piciorul drept și aveam șrapnel în genunchi. Altcineva a avut osteită. E aici un tip fără degete. Arată-mi mâna ta, nenorocită. Așa ne trimit în misiuni de luptă. Brațul drept al acestui tip atârnă și nu funcționează”, spune Șota pe filmare.

Soldatul Șota Margvelașvili

Potrivit soldaților ruși prezenți în videoclip, majoritatea dintre ei au primit categoria „B” cu ștampilă roșie pe baza rezultatelor examenului medical militar, ceea ce le împiedică să participe la luptă. Aceștia spun că, în astfel de situații, soldații își pierd adesea cumpătul și își ucid comandanții!

„Acești oameni nu sunt de niciun folos pe front și sunt lăsați singuri să se descurce”

Această practică a fost criticată și de activiștii pentru drepturile omului. Alexei Komlev, un avocat care sprijină soldații refuznici, a declarat: „Acest comportament pare să aibă legătură doar cu raportările către comandamentul superior. În realitate, acești oameni nu sunt de niciun folos pe front și sunt lăsați singuri să se descurce”.

În trecut, alte cazuri similare au atras atenția asupra situației grave a soldaților ruși. În aprilie 2025, un video dintr-o unitate militară din Luga arăta zeci de soldați răniți, unii pe cârje, alții fără brațe sau picioare, trimiși pe linia întâi.

Potrivit autorului înregistrării, toți aveau categoria „D”, fiind inapți pentru serviciul militar. În ciuda acestui fapt, au fost forțați să continue lupta.

Anterior, presa rusă independentă a relatat despre situații similare, inclusiv despre militari grav răniți care au fost obligați să se întoarcă pe front, în ciuda contraindicațiilor medicale clare.

Veteranii de război ruși cu dizabilități se confruntă cu întârzieri lungi în obținerea protezelor, în ciuda declarațiilor oficiale despre progresele în acest domeniu, arăta o investigație anterioară a portalului Realitatea Siberiei.

În plus, în multe cazuri, militari rămași fără un ochi, fără mâini, cu fragmente de obuze în corp sau care se deplasează în cârje era obligați să lupte pe frontul din Ucraina.

Autoritățile refuză să-i demobilizeze pe cei grav răniți, trimițându-i înapoi pe linia întâi pentru a economisi bani și a avea mai multă „carne de tun”.

Rușii au recunoscut oficial că 2,3 milioane de soldați și familiile lor au nevoie de ajutor: „Suntem veterani invalizi și nu avem proteze”.

Citiți și:

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE