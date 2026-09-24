În timpul bătăliei din Verhnoitorețke, regiunea Donețk, estul Ucrainei, din 2022, soldatul Oleksi Kapelușnîi a rezistat în fața 6 batalioane ruse, autoamputându-și un picior pentru a lupta mai departe, conform propriului său interviu acordat radiodifuzorului public TSN și preluat de agenția RBC.

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O poveste de curaj incredibil și supraviețuire vine din Ucraina, unde un militar al Brigăzii 25 Independente Aeropurtate din Siceslav, Oleksi Kapelușnîi, a relatat detalii cutremurătoare despre lupta sa din 2022.

„Am fost înconjurați, dar nu ne-am dat bătuți”

Eroul a dezvăluit cum, în timpul unei lupte acerbe în localitatea Verhnoitorețke, 20 de kilometri nord-vest de orașul Donețk, a fost nevoit să își amputeze singur un picior pentru a continua să apere poziția.

„Am primit ordin să ocupăm ultima casă din sat și să organizăm o apărare circulară. Am fost înconjurați, dar nu ne-am dat bătuți”, a povestit Oleksi.

Un singur batalion ucrainean a rezistat în fața a 6 batalioane rusești, distrugând 4 dintre acestea, în ciuda superiorității inamicului în armament și vehicule blindate.

„A cincea mi-a atins piciorul și a explodat. Aproape că mi l-a smuls”

În timpul luptei, Kapelușnîi s-a trezit singur față în față cu inamicii. „Eram într-o cameră fără ferestre, poate era o baie. Au aruncat 5 grenade, 4 dintre ele au explodat fără să mă rănească. A cincea mi-a atins piciorul și a explodat. Aproape că mi l-a smuls. Nu am leșinat. Am știut că trebuie să fac ceva”, a relatat el.

Fără să se lase copleșit de durere, „militarul și-a tăiat piciorul, pentru a putea continua lupta”.

Piciorul mă deranja prea mult. L-am tăiat și am continuat să apăr poziția timp de încă două ore și jumătate. Am ucis între 5 și 7 inamici. Când ești împins la limită și simți frica, poți face lucruri incredibile.

„Mercenarul NATO” și genunchiul tăiat ca să nu mai lupte

Soldatul a menționat că a fost capturat de de „luptători Wagner” și ai așa-numite Republici Populare Donețk „DNR”. Un comandantul rus a dat ordin să se incendieze casa în care se afla Oleksi.

„Am înțeles că voi arde de viu. Eram foarte speriat și mă durea. Erau deja prin casă. Mi-am lăsat mitraliera. M-am târât afară, nu m-au împușcat imediat”, a spus el.

Încercările lui Oleksi nu s-au oprit aici. După ce casa în care se ascundea a fost incendiată de inamici, a fost prins și dus în captivitate, fiind considerat „mercenar NATO”. „Ăsta a fost norocul meu, au crezut că sunt soldat NATO”, insistă el.

În captivitate, a fost maltratat și lăsat fără asistență medicală adecvată. „M-au bătut, mi-au luat ceasul, banii, tot. Într-un moment, am leșinat. Când m-am trezit în timpul unei operații, le-am spus: Ce faceți? Mi-au răspuns că îmi taie genunchiul ca să nu mai lupt”, a povestit el.

În spitalul din Horlivka, o persoană i-a cerut un număr de telefon pentru a-i contacta familia.

Bomboana de acasă

„Mi s-a părut suspect, dar i-am spus numărul surorii mele. Mai târziu, mi-a adus o bomboană și mi-a spus că nu toți de aici sunt de partea Rusiei. Unii așteaptă Ucraina. Doar pentru acea persoană, merită să eliberăm Horlivka”, a subliniat el.

Astăzi, recuperat după mai multe operații, parașutistul Oleksi Kapeliușnîi, care a fost eliberat în urma unui schimb de prizonieri, continuă să slujească în armata ucraineană.

S-a întors din captivitate în cârje, a urmat tratament și a primit proteze și nu a părăsit armata. S-a întors în serviciu în Forțele de Asalt Aeriene