Proiectul gigant care transformă Atena în noul Dubai al Europei. Cum arată orașul inteligent The Ellinikon, care atrage tot mai mulți străini

Pe locul unde funcționa cândva vechiul Aeroport Internațional din Atena prinde viață un megaproiect urbanistic numit The Ellinikon. Conceput ca un veritabil „oraș inteligent”, proiectul este proiectat să găzduiască peste 9.000 de locuințe moderne, spații verzi generoase, zgârie-nori faimoși precum Riviera Tower, centre comerciale gigant și complexe hoteliere de lux.

Departe de atracțiile antice tradiționale precum Acropole sau Partenonul, această investiție marchează începutul unei noi ere pentru capitala Greciei, relatează publicația Daily Mail.

Momentul lansării este unul extrem de favorabil. Timp de peste un deceniu, Dubaiul și alte metropole din Orientul Mijlociu au reprezentat destinațiile de vis pentru expatriații europeni în căutarea unui stil de viață exclusivist la costuri mai accesibile decât în marile capitale occidentale.

Cu toate acestea, din cauza instabilității geopolitice recente și a tensiunilor din regiune, tot mai mulți străini își îndreaptă atenția către opțiuni mai sigure pe continentul european, iar Atena devine o alternativă excelentă.

Transformarea terenului fostului aeroport în noul hub al Capitalei elene a atras atenția publicațiilor internaționale, care compară amploarea dezvoltării cu expansiunea Dubaiului. Datorită poziționării sale pe Riviera Ateniană, viitorul complex va oferi ansambluri rezidențiale de ultimă generație, zone de afaceri, centre de divertisment și spații comerciale masive.

Printre acestea se numără Riviera Galleria, o destinație de cumpărături premium, și The Ellinikon Mall, un spațiu comercial sustenabil de peste 100.000 de metri pătrați ce va găzdui 340 de magazine. Finalizarea primei etape a lucrărilor este estimată pentru perioada 2027-2028.

Pe lângă infrastructura futuristă, Grecia atrage mii de străini și datorită politicilor sale fiscale extrem de avantajoase. Angajații străini și nomazii digitali care aleg să se mute în Grecia beneficiază de o reducere de 50% la impozitul pe venit, în timp ce pensionarii internaționali plătesc o taxă fixă de doar 7% pentru toate veniturile obținute în afara țării.

Costul vieții rămâne la rândul său deosebit de competitiv comparativ cu alte țări din vestul Europei. Deși prețurile au crescut ușor în ultimii ani pe fondul redresării economice generale, chiriile din Grecia sunt în medie cu 60% mai mici decât în Marea Britanie.

În plus, statul elen oferă permise de ședere flexibile, inclusiv faimoasa Visa de Aur acordată pentru investiții imobiliare. Nivelul ridicat de cunoaștere a limbii engleze, școlile internaționale numeroase și stilul de viață relaxat completează atuurile capitalei.

Atena se clasează totodată în topul celor mai fericite destinații de vacanță din lume, oferind peste 2.700 de ore de soare pe an și fiind recunoscută ca una dintre cele mai ușor de explorat capitale la pas.