A pretins că este polițist și a oprit în trafic o șoferiță, în Timișoara. Suma cerută „ca să nu-i rețină permisul”

O șoferiță din Timișoara a trecut printr-o experiență neplăcută, după ce a fost oprită în trafic de un bărbat care pretindea că este polițist. Incidentul a avut loc pe Calea Buziașului, iar întâmplarea s-a încheiat cu arestarea preventivă a falsului agent, conform publicației locale Opinia Timișoarei.

Cum s-a petrecut incidentul

Femeia a fost trasă pe dreapta, în vară, de un bărbat îmbrăcat în uniformă, care i-a cerut să parcheze într-o stație de alimentare cu carburant. Pretinzând că aceasta ar fi trecut pe roșu, individul i-a spus că riscă să rămână fără permis, dar i-a oferit o „soluție”: 1.500 de lei pentru a scăpa de consecințe.

Când șoferița i-a explicat că nu dispune de suma respectivă, falsul polițist i-a sugerat să retragă banii de la un bancomat. În loc să urmeze indicațiile acestuia, femeia a sunat la 112 și a povestit cele întâmplate. La scurt timp, polițiștii adevărați au ajuns la fața locului, dar suspectul dispăruse deja.

Investigațiile autorităților au dus, la începutul săptămânii, la identificarea și reținerea bărbatului. Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, este vorba despre un bărbat de 41 de ani, care a fost găsit pe 21 septembrie 2026, în Arad.

„La sosirea echipajului de poliție în stația de alimentare cu carburant, bărbatul ar fi părăsit locul faptei. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uzurpare de calități oficiale și tentativă de înșelăciune”, au declarat autoritățile.

Suspectul, arestat preventiv

Suspectul a fost adus la sediul Poliției Municipiului Timișoara pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

Judecătoria Timișoara a dispus arestarea sa preventivă, în timp ce ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-au petrecut faptele.