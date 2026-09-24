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Un tânăr de 20 de ani a fost prins sâmbătă conducând fără permis cu o viteză de 210 km/h pe un drum din Ille-et-Vilaine, Franța, unde limita legală era de 110 km/h. Aparatul radar a înregistrat viteza extremă în timpul unui control de rutină.
„Inconștiență în toată splendoarea ei”, au comentat jandarmii din Ille-et-Vilaine pe pagina lor de Facebook, relatează publicația franceză 20 Minutes.
După ce au reușit să oprească autoturismul, aceștia au descoperit că șoferul nu deținea permis de conducere. Vehiculul său a fost confiscat pe loc, iar o procedură judiciară a fost deschisă împotriva sa.
Începând din 29 decembrie 2025, depășirea vitezei legale cu cel puțin 50 km/h este considerată infracțiune în Franța, nu doar o simplă contravenție, scrie publicația menționată.
Conform aceleiași surse, sancțiunile pentru astfel de abateri includ pedepse grele, precum închisoare și amenzi mari.
Tot în Franța, un șofer de 22 de ani din Saône-et-Loire a fost identificat de autorități după ce a postat pe TikTok un videoclip în care conducea cu peste 200 km/h un Porsche Taycan pe autostrada A7. Incidentul a avut loc pe 15 mai 2026, în apropiere de Portes-lès-Valence, pe o porțiune cu limită de viteză de 130 km/h.