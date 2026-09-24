Un tânăr de 20 de ani a fost prins sâmbătă conducând fără permis cu o viteză de 210 km/h pe un drum din Ille-et-Vilaine, Franța, unde limita legală era de 110 km/h. Aparatul radar a înregistrat viteza extremă în timpul unui control de rutină.

„Inconștiență în toată splendoarea ei”, au comentat jandarmii din Ille-et-Vilaine pe pagina lor de Facebook, relatează publicația franceză 20 Minutes.

După ce au reușit să oprească autoturismul, aceștia au descoperit că șoferul nu deținea permis de conducere. Vehiculul său a fost confiscat pe loc, iar o procedură judiciară a fost deschisă împotriva sa.

Începând din 29 decembrie 2025, depășirea vitezei legale cu cel puțin 50 km/h este considerată infracțiune în Franța, nu doar o simplă contravenție, scrie publicația menționată.

Conform aceleiași surse, sancțiunile pentru astfel de abateri includ pedepse grele, precum închisoare și amenzi mari.