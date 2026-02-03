„Raluca este profund afectată de tragedie”

Sora lui Mario, băiatul de 15 ani ucis de doi minori, a fost amenințată cu moartea după arestarea suspecților.

„Sunt prieten cu băieții ăia doi care l-au omorât pe fratele tău. Dacă ei ajung la închisoare, tu o să te duci după fratele tău. Fac pariu pe ce vrei tu”, a fost mesajul primit de Raluca.

„Știu tot ce faci, când pleci de acasă, cu cine ieși și unde stai”, mai scrie în mesaj.

Avocatul familiei, Adrian Cuculis, spune că astfel de mesaje nu fac decât să accentueze suferința familiei.

„Este regretabil că astfel de comportamente apar în mediul online. Raluca este profund afectată de tragedie, iar cei care au trimis amenințările vor răspunde legal. Ea nu îi cunoaște pe autorii mesajelor și nu are nicio legătură cu ei”, a declarat Cuculis, conform Fanatik.

Minorul de 13 ani din Timiș, bănuit de uciderea lui Mario Berinde, a povestit cum a fost ucis acesta

Minorul de 13 ani din Timiș, bănuit de uciderea lui Mario Berinde, a povestit cum a fost ucis băiatul de 15 ani, relatează Observator News. „Mă teroriza, mă înjura”, și-ar fi justificat copilul fapta înfiorătoare în fața bunicilor săi.

Joi după-amiază, băiatul de 13 ani din Cenei, județul Timiș, suspectat că ar fi comis o crimă alături de un alt minor de 15 ani, a fost luat de urgență din familie în urma unui ordin judecătoresc, conform News.ro. Decizia a fost luată după ce părinții copilului nu au respectat măsurile impuse de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Timiș.

Înainte să ajungă în grija statului, băiatul le-ar fi dezvăluit bunicilor cum a plănuit uciderea prietenului său. Ce doi au avut conflicte încă din vară, se tot certau și se pare că s-au şi bătut. „Mi-a zis în felul următor, zice: «Buni, pe mine mă teroriza, mă înjura, mă bătea». Zic şi nu ai fost să-i zici la mama lui? «Ba da, am fost. Mama lui nu a luat nicio măsură»”, a povestit bunica băiatului de 13 ani.

Bunicul minorului a adăugat: „Copilul de 15 ani i-a zis nepotului meu: «Hai să-l omorâm!» Atunci a fost de acord şi nepotul meu”.

Familia nu a respectat obligațiile impuse

După incidentul deosebit de grav, în care minorul este suspectat de implicare într-o crimă, autoritățile au decis plasarea acestuia sub supravegherea specializată a familiei, având în vedere că, la 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală. Familia a garantat inițial că va respecta obligațiile impuse, inclusiv prezentarea copilului la analize și teste, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Potrivit informațiilor oficiale, copilul va continua să fie evaluat la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara. Procurorii au explicat că, din cauza vârstei, nu poate fi dispusă nicio măsură penală împotriva sa și nici realizarea unei expertize medico-legale psihiatrice.

Incidentul a stârnit revolta localnicilor din Sânmihaiu Român, unde copilul se afla la casa bunicilor. Duminică după-amiază, aproximativ 150 de persoane au protestat în fața locuinței, cerând ca minorul să nu rămână în localitate. Ulterior, jandarmii l-au preluat pe copil pentru a-l duce la un centru specializat.











