Sorin Cîmpeanu, 52 de ani, a început declarațiile din emisiune printr-un apel la cadrele didactice să se vaccineze, acum, în pragul începerii unui nou an școlar.

„Vaccinarea este o responsabilitate nu doar față de tine însuți, ci față de toți cu care interacționezi. Sunt convins că cea mai mare parte din colegii cadre didactice vor înțelege”, a spus Cîmpeanu.

Întrebat direct dacă ar putea trăi dintr-un salariu de învățător, ministrul a răspuns: „Am fost și voi rămâne adeptul unei salarizări motivante. Am suplimentat numărul de posturi din învățământ cu 3.500 printr-o Hotărâre de Guvern. Va fi nevoie de noi resurse financiare pentru multe lucruri urgente pe 13 septembrie. Am fost pus să aleg între două variante rele, am încercat s-o aleg pe cea mai puțin rea. Nu sunt nici ministru de Finanțe, nici premier. Dacă voi beneficia de înțelegerea cadrelor didactice, voi fi primul care va milita pentru creșterile salariale meritate, dar și necesare, pentru a motiva. Foarte greu aș putea să trăiesc dintr-un salariu de învățător. Debutanții au salariu 2.600 de lei, categoric total insuficient, foarte greu se pot descurca, e demotivant. Pe măsură ce avansează în carieră, salariile devin oarecum acceptabile, dar nicidecum suficient”.

„Inechitate profundă”

„De ce a ajuns învățământul românesc unul dintre cele mai învechite din Europa?”, a mai fost întrebat oficialul Executivului.

„Inechitatea este profundă în sistemul de educație din România. Inechitatea a fost favorizată de pandemie, sunt cele mai mari diferențe între mediul urban și cel rural, în defavoarea ultimului. De ce? Dintr-o neînțelegere a importanței educației. Educația stă la baza tuturor lucrurilor. Lipsa de educație o vor plăti elevii, apoi profesorii, apoi noi toți. După 30 de ani în care problemele s-au multiplicat, nicidecum s-au rezolvat, am ajuns în această situație. Dacă nici acum nu vom reuși să redresăm sistemul de educație, România va avea o mare problemă”, a apreciat Sorin Cîmpeanu.

