Grindeanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „A întins o capcană de tipul «după mine, potopul»”

Președintele PSD a fost întrebat, la Antena 3, care este diferenţa între momentul în care PSD i-a retras lui sprijinul politic, pe vremea când era premier, şi ceea ce face acum PSD.

„Este o mare diferenţă. Eu atunci ma luptam cu un om, Liviu Dragnea, care s-a dovedit după aceea, prin dezvoltările ulteriore, unde a dus Romania (…) Atunci şi acum, de exemplu, ca să fim mai în actualitate, vorbim despre un om, la fel ca Liviu Dragnea, care are 85% încredere negativă şi românii spun – procent de peste 80% că duce România într-o direcţie greşită şi da, dacă se potriveşte cu cineva, Ilie Bolojan se potrivea cu Liviu Dragnea de atunci”, a precizat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD vorbește de faptul că Bolojan încearcă ca după el, odată ce va trece moțiunea de cenzură, să nu mai existe nicio şansă de construcţie a unei coaliţii pro-europene”.

„Eu n-am să intru în acest joc şi am să vă spun că tactica asta pe care o aplică primul ministru Ilie Bolojan denotă un soi de iresponsabilitate. Se poate guverna România şi fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi (…) şi fără ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru. Aşa că există viaţă şi după ziua de marţi. Pentru noi trebuie să fie o viaţă mai bună”, a adăugat Sorin Grindeanu.

El mai afirmă că România este „într-o zonă în care un singur om, la fel cum făcea Liviu Dragnea atunci, (…) încearcă să controleze întreaga scenă politică şi dacă el nu mai e, atunci trebuie să se strice absolut tot”.

De asemenea, liderul PSD a acuzat și faptul că Ilie Bolojan a întins o capcană de tipul „după mine, potopul”. „Dacă el nu mai e prim-ministru, după logica domniei sale, nu mai poate să existe nicio variantă în interiorul acestei coaliții. E fals, există viață și după Ilie Bolojan prim-ministru”, a mai precizat președintele PSD.