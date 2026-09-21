Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 21 septembrie, că, dacă acuzațiile DIICOT împotriva lui Călin Georgescu se confirmă, acesta va ieși din politică.

Grindeanu: „Dacă se va dovedi a fi vinovat, Călin Georgescu este scos din politică”

Întrebat la Antena 3 dacă acest dosar înseamnă ieşirea lui Călin Georgescu de pe scena politică, Sorin Grindeanu a răspuns: „Dacă lucrurile se dovedesc a fi aşa cum spun procurorii DIICOT şi cum am văzut în presă, evident, da. Dar o să mă feresc să dau eu verdicte. N-am dat verdicte nici când l-au luat pe Ciprian Ciucu şi l-au acuzat, n-am dat dat verdicte nici când s-a aprins lumina în cămară şi au găsit-o pe doamna Trăilă, n-am dat verdicte nici după ce au fost, să spunem, au fost şi alte cazuri de acest tip... Nu sunt în poziţia de a face acest lucru”.

Apoi a detaliat: „Dar, la întrebarea dumneavoastră, cred că nu există decât un răspuns: Dacă se va dovedi a fi vinovat, Călin Georgescu, evident, este scos din politică”.

Președintele social-democraţilor a adăugat că trebuie lămurite sursele de venit ale lui Georgescu și din ce trăiește fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

„La această întrebare cred că trebuia să se răspundă, mai ales după ce, din neant, până la sfârşitul lunii noiembrie 2024, Călin Georgescu s-a clasat pe locul întâi la alegerile prezidenţiale de atunci. Şi acest lucru nu vine aşa, dintr-odată. Sigur, e dosarul pe care îl ştim cu toţii, în curs, legat de ceea ce s-a întâmplat atunci, dar rămâne această întrebare la care cred că trebuie tot Călin Georgescu, dacă este întrebat, să răspundă. Iar statul român, fiind vorba despre o persoană publică, trebuie să-i adreseze această întrebare”. a mai afirmat Grindeanu.

Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT luni, 21 septembrie, după aproximativ 8 ore de percheziții și peste 2 ore de audieri. El este acuzat de înșelăciune.

Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune, a fost reținut 24 de ore și va fi dus la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă

Fostul candidat din primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, anulate de CCR, a fost ridicat din trafic pe 21 septembrie dimineață, iar polițiștii și procurorii au făcut percheziții timp de 8 ore la locuința lui din Mogoșoaia, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Surse judiciare au precizat pentru Libertatea că, la percheziții, s-au folosit scannere pentru a căuta bani în pereții casei lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

După percheziții, el a fost adus la sediul DIICOT București pentru audieri într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane euro.

Potrivit informațiilor Libertatea, Călin Georgescu nu le-a declarat nimic anchetatorilor la audieri, prevalându-se de dreptul la tăcere.

Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Ulterior, Călin Georgescu a fost reținut 24 de ore și își va petrece noaptea în arestul central al Poliției Capitalei, iar mâine, 22 septembrie, va fi dus la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.