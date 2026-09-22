O româncă de 30 de ani este judecată la Torino, în Italia, după ce un bărbat de 55 de ani a acuzat-o că i-ar fi cerut, în aproximativ șase luni, bani și bijuterii în valoare de 58.500 de euro. Potrivit procurorilor, o parte importantă din bani ar fi ajuns la jocuri de noroc, sloturi și pariuri. Femeia susține însă, prin avocații săi, că banii au fost oferiți voluntar în cadrul unei relații romantice, conform La Voce.

Bani de la iubit pentru datorii și afaceri

O româncă în vârstă de 30 de ani este judecată la Torino, în Italia, într-un dosar de presupusă fraudă, după ce un bărbat de 55 de ani a reclamat că i-ar fi oferit bani și bijuterii în valoare totală de 58.500 de euro.

Potrivit Parchetului din Torino, femeia ar fi obținut banii profitând de relația sentimentală dintre cei doi și prezentând, pe parcursul mai multor luni, diferite probleme și nevoi financiare.

Potrivit anchetei, relația s-ar fi desfășurat între iunie și noiembrie 2022, aproximativ jumătate de an. În această perioadă, bărbatul i-ar fi oferit în repetate rânduri sume de bani partenerei sale.

Primele solicitări ar fi fost legate de probleme familiale. Femeia ar fi spus că are nevoie de bani pentru o bunică bolnavă și pentru plata unor datorii.

Ulterior, potrivit acuzării, solicitările financiare ar fi devenit mai importante. Printre planurile prezentate s-ar fi numărat cumpărarea unui restaurant în Torino și achiziționarea unor terenuri.

Un proiect privind un spațiu comercial ar fi fost consemnat chiar într-un acord privat, fiind prezentat drept începutul unei afaceri pe care cei doi urmau să o dezvolte împreună.

Bijuteriile familiei au fost amanetate

Italianul ar fi continuat să pună la dispoziția femeii bani, inclusiv după ce resursele sale financiare au început să se epuizeze.

Potrivit informațiilor din dosar, acesta ar fi oferit și bijuterii de familie, pe care le-ar fi amanetat pentru a obține bani.

În total, prejudiciul reclamat se ridică la aproximativ 58.500 de euro.

După ce banii s-ar fi terminat, relația dintre cei doi s-ar fi încheiat.

Procurorii spun că banii au ajuns la jocuri de noroc

Un element important al dosarului este reprezentat de modul în care ar fi fost cheltuiți banii.

Conform documentelor acuzării, o parte semnificativă din sumele primite nu ar fi fost folosită pentru scopurile prezentate inițial bărbatului.

Banii ar fi ajuns, printre altele, la jocuri de noroc, aparate de sloturi și pariuri.

Procuratura consideră că diferitele solicitări financiare ar face parte dintr-un singur plan și a formulat acuzația de fraudă.

Apărarea: banii au fost oferiți voluntar

Avocații femeii, Elisa Costanza și Stefano Coppo, au o versiune diferită asupra relației dintre cei doi.

Apărarea susține că între femeia de 30 de ani și bărbatul de 55 de ani s-ar fi dezvoltat o relație romantică autentică, iar acesta ar fi ales în mod liber să o sprijine financiar.

Potrivit avocaților, unele dintre sumele de bani ar fi reprezentat împrumuturi, cu promisiunea că vor fi restituite, în timp ce alte sume ar fi fost oferite drept cadouri.

Apărarea contestă și modul în care au fost interpretate bijuteriile oferite de bărbat.

Unul dintre argumentele apărării este că bărbatul ar fi știut despre pasiunea femeii pentru jocurile de noroc.

Avocații susțin că acesta chiar ar fi însoțit-o, în anumite ocazii, la aparate de sloturi.

În această versiune, banii nu ar fi fost obținuți prin inducerea în eroare a bărbatului, ci ar fi fost oferiți în cunoștință de cauză.

Potrivit apărării, relația ar fi început ca o aventură plătită și ulterior s-ar fi transformat într-o relație sentimentală.

După depunerea plângerii, cei doi ar fi ajuns la o înțelegere pentru rezolvarea situației financiare.

Femeia ar fi promis că va restitui banii.

Ea ar fi plătit însă doar două rate, de câte 1.000 de euro, după care ar fi încetat să mai facă plăți și ar fi dispărut.

Ulterior, dosarul a ajuns în fața instanței.

Românca este acuzată de fraudă și, potrivit informațiilor prezentate în dosar, nu s-a prezentat până acum la ședințele de judecată.