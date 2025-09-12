Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a raportat că accidentul s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum umed. Nu au fost înregistrate victime.
Circulația se desfășoară pe o singură bandă, dirijată de Poliție pe sensul Rm. Vâlcea – Sibiu. La fața locului sunt prezente echipaje de Poliție, Salvare și Drumuri.
Conform sursei, se așteaptă sosirea unei macarale pentru tractare. Se estimează că traficul va reveni la normal în aproximativ 3 ore.
Autoritățile recomandă șoferilor să fie prudenți și să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.