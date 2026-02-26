„Traficul rutier a fost restricţionat pe str. Tipografilor, între Şos. Bucureşti-Ploieşti şi Bd. Poligrafiei, precum şi pe banda 1 de circulaţie de pe Şos. Bucureşti-Ploieşti, de la trecerea pentru pietoni desfiinţată din zona Fântâna Mioriţa către staţia STB Gara Băneasa”, a transmis Brigada Rutieră, într-un comunicat.

Se efectuează verificări în vederea stabilirii cauzelor şi identificării soluţiilor pentru refacerea părţii carosabile.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.

