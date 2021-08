Șoselele morții. Care sunt cele mai periculoase drumuri din țară și câte accidente au avut loc în ultimii 10 ani

În deceniul 2010-2020, doar pe DN1 și pe DN2 au avut loc 11.168 de accidente, conform datelor Poliției Române la solicitarea ziarului. Totodată, mai multe drumuri naționale din România au avut cel puțin 300-400 de accidente la 365 de zile.



Topul tragic a fost condus, până în 2020, de către Drumul Național 1. Anul trecut, DN2, cel care leagă Bucureștiul de Moldova, pe care Libertatea a numărat 564 de cruci doar până la Bacău, l-a depășit.



402 accidente au fost pe DN2. 386, pe DN1



Însă, împărțind la numărul de kilometri, DN2 fiind mai scurt cu aproape 200 de kilometri decât Drumul Național 1, reiese că e cel mai periculos drum din țară.

Iată, mai jos, drumurile naționale cu cele mai multe accidente în ultimii 11 ani:



2020 2019 2018 2017 2016 DN2 (402) DN1 (519) DN1 (584) DN1 (623) DN1 (653) DN1 (386) DN2 (494) DN2 (491) DN2 (522) DN2 (481) DN6 (322) DN7 (435) DN7 (420) DN6 (483) DN6 (445) DN7 (246) DN6 (416) DN6 (409) DN7 (412) DN7 (418) DN15 (168) DN15 (264) DN17 (239) DN15 (293) DN15 (273) DN17 (161) DN17 (188) DN15 (233) DN17 (216) DN17 (254) DN67 (108) DN1C (172) DN1C (148) DN1C (161) DN13 (171)

2015 2014 2013 2012 2011 2010 DN1 (583) DN1 (501) DN1 (524) DN1 (584) DN1 (576) DN1 (574) DN2 (467) DN2 (415) DN2 (423) DN2 (439) DN7 (450) DN2 (477) DN7 (443) DN7 (393) DN7 (395) DN7 (427) DN2 (447) DN7 (456) DN6 (436) DN6 (354) DN6 (376) DN6 (401) DN6 (384) DN6 (352) DN15 (249) DN15 (208) DN15 (206) DN17 (185) DN15 (189) DN17 (195) DN17 (235) DN17 (206) DN1C (151) DN1C (166) DN17 (181) DN15 (176) DN1C (164) DN1C (139) DN17 (147) DN15 (155) DN2A (149) DN1A (151)

Cele 7 cruci albe de la Răcăciuni, Bacău, nu au o lună



Cele 6 drumuri care apar în toate cele 11 topuri din 2010 încoace sunt:



DN1 – București – Brașov – Sibiu – Alba-Iulia – Cluj-Napoca – Oradea – Borș (643km)

DN2 – București – Buzău – Bacău – Suceava – Siret (446km)

DN6 – București – Alexandria – Caracal – Craiova – Dr. T. Severin – Timișoara – Cenad (639km)

DN7 – București – Pitești – Rm. Vâlcea – Sibiu – Deva – Arad – Nădlac (526km)

DN15 – Turda – Tg. Mureș – Toplița – Piatra Neamț – Bacău (320km)

DN17 – Cluj – Bistrița – Vatra Dornei – C-lung Moldovenesc – Suceava (252km)



Bilanț groaznic în 2016 și 2017



Acum 5 ani, pe DN1 au avut loc nu mai puțin de 653 de accidente, adică aproape două pe zi. A fost și singurul an în care a avut loc, în medie, mai mult de un accident per kilometru pe DN1 București – Oradea.



Adunând numărul de accidente de pe primele trei drumuri naționale, ca periculozitate, DN1, DN2 și DN6, reiese că cel mai încărcat an a fost 2017, când pe cele trei șosele care traversează țara s-au petrecut peste 1.600 de accidente rutiere.



6.107 accidente au avut loc, din 2010 în 2020, pe DN1 București – Borș (Bihor).

DN2 bate DN1 nu doar în 2020, ci și la accidente per kilometru



În general, clasamentul periculozității are doar mici modificări de la an la an. DN1 e, în general, pe primul loc, fiind depășit numai în 2020.



Mai mult, DN6, DN7, DN15 și DN17 sunt mereu în topul accidentelor, în general pe locurile 3-6. Apoi, în ierarhia neagră mai intră DN1C, DN2A sau DN1A, dar și o prezență unică în ultimul an, DN67 Rm. Vâlcea – Drobeta-Turnu Severin.



Însă o comparație relevantă o reprezintă și numărul de accidente anuale per kilometru, deoarece unele DN-uri sunt mai scurte. Așadar, luând în considerare și lungimea drumurilor, DN2 trece pe primul loc la numărul de accidente/kilometru/an.



Iată DN1 și DN2 față în față din acest punct de vedere:

——– DN1 DN2 2020 0,60 0,90 2019 0,80 1,10 2018 0,90 1,10 2017 0,97 1,17 2016 1,01 1,07 2015 0,90 1,05 2014 0,77 0,93 2013 0,81 0,94 2012 0,90 0,99 2011 0,89 1,00 2010 0,89 1,07

În fiecare an, DN2 a depășit DN1 la accidente/kilometru.





