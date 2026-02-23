Cei doi soți au fost adoptați de mici și nu au știut niciodată cine este mama biologică

Adriana, o fostă vânzătoare de produse cosmetice, și Leonardo, șofer de camion, au petrecut ani de zile încercând să-și găsească mamele biologice, ambele purtând numele de Maria.

Cei doi au fost abandonați de mici, în orașul São Paulo, relatează Mirror.com.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în urmă cu peste două decenii, după ce Adriana s-a întors în São Paulo, în urma unui divorț, și au început o relație. Nimic nu le-ar fi putut da de înțeles că, dincolo de dragostea lor, îi leagă și un alt tip de legătură, cea de sânge.

Femeia și bărbatul au aflat că sunt frați după ce și-au căutat mamele biologice

În 2014, Adriana a apelat la o emisiune prezentată la radio, specializată în reunirea familiilor, pentru a-și găsi mama pierdută. Aceasta a găsit-o pe femeie, au intrat împreună în direct în emisiune, însă la finalul respectivei ediții femeia a aflat ceva care i-a schimbat viața pentru totdeauna.

La finalul emisiunii, mama ei a dezvăluit că mai avea un fiu, pe nume Leonardo, pe care acesta nu o cunoscuse niciodată.

Ce s-a întâmplat când femeia a aflat că soțul este și fratele ei

Aflând că soțul ei este de fapt fratele său, Adriana a fost devastată.

„Nu îmi vine să cred ce îmi spuneți. Leonardo este soțul meu”, a declarat ea, conform sursei citate mai sus. Femeia își iubea enorm de mult partenerul și recunoaște că se temea să se mai întoarcă acasă în acea zi. Cea mai mare frică era că relația dintre ea și Leonardo va fi distrusă.

Șocată, femeia a adăugat: „Acum mi-e frică să mă întorc acasă și să aflu că Leonardo nu mă mai vrea. Îl iubesc atât de mult”.

Adriana și Leonardo au decis să rămână împreună, deși sunt frați

În ciuda descoperirii tulburătoare, Adriana și Leonardo au decis să rămână împreună. Având în vedere că sunt frați, cei doi nu pot fi căsătoriți legal, iar relația lor a fost marcată de ceea ce un forum de sprijin numește „atracție sexuală genetică” – un fenomen care poate apărea între adulți ce au fost separați în copilărie și se regăsesc ulterior, mai relatează sursa citată mai sus.

„Doar moartea ne va despărți. Totul s-a întâmplat pentru că Dumnezeu a vrut să fie așa”, a afirmat Adriana.

Femeia recunoaște că totul ar fi fost diferit dacă ar fi știut înainte că sunt frați și niciodată nu ar fi ajuns în această situație.

„Bineînțeles că ar fi fost diferit dacă am fi știut toate acestea înainte, dar nu am știut și ne-am îndrăgostit. Ne-am gândit că e amuzant că mamele noastre au același nume, dar e un nume comun, așa că am crezut că este o coincidență”, a mai adăugat femeia.

Adriana și Leandro nu au exprimat resentimente față de mama lor biologică pentru abandonul din copilărie. Din contră, au discutat cu aceasta de mai multe ori și intenționează să se reîntâlnească în viitorul apropiat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un sat mic din Turcia în care se ascunde un restaurant cu o stea Michelin a devenit una dintre cele mai bune destinații pentru 2026
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Să vezi și să nu crezi! La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
Să vezi și să nu crezi! La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
Elle.ro
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
gsp
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
GSP.RO
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
Cu un picior în play-out, Gigi Becali și-a vărsat nervii pe Alibec și Politic: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
GSP.RO
Cu un picior în play-out, Gigi Becali și-a vărsat nervii pe Alibec și Politic: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
Parteneri
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!
Tvmania.ro
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!

Alte știri

Avertismentul lui Ilie Bolojan pentru miniștri și secretari de stat: riscă să fie dați afară dacă România pierde bani din PNRR
Știri România 18:00
Avertismentul lui Ilie Bolojan pentru miniștri și secretari de stat: riscă să fie dați afară dacă România pierde bani din PNRR
Țara în care ghearele de pui sunt mai scumpe decât pulpele sau pieptul: „Sunt bogate în colagen”
Știri România 17:46
Țara în care ghearele de pui sunt mai scumpe decât pulpele sau pieptul: „Sunt bogate în colagen”
Parteneri
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Adevarul.ro
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Andrei Nicolescu vede o candidată surpriză la titlu: “Serios vorbesc! Statistica nu minte”
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu vede o candidată surpriză la titlu: “Serios vorbesc! Statistica nu minte”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Elle.ro
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner

Monden

Cine este Alex Dodoaia de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare”
Stiri Mondene 17:00
Cine este Alex Dodoaia de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare”
Cum a apărut Vera Wang, creatoarea de modă în vârstă de 76 de ani, la Premiile BAFTA 2026. A debutat cu un nou look
Stiri Mondene 16:56
Cum a apărut Vera Wang, creatoarea de modă în vârstă de 76 de ani, la Premiile BAFTA 2026. A debutat cu un nou look
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
ObservatorNews.ro
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, ca Barbie și Ken la botez! Chef de chef cu Florin Salam și Theo Rose, lux, opulență și ținute extravagante. Cum s-a îmbrăcat Bianca, no comment
Libertateapentrufemei.ro
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, ca Barbie și Ken la botez! Chef de chef cu Florin Salam și Theo Rose, lux, opulență și ținute extravagante. Cum s-a îmbrăcat Bianca, no comment
Parteneri
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
GSP.ro
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
GSP.ro
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
Parteneri
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Mediafax.ro
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Călin Georgescu și Horaţiu Potra vor mai aștepta ca să afle dacă procesul pentru tentativă de lovitură de stat poate începe. O nouă amânare dictată de CAB
Politică 18:38
Călin Georgescu și Horaţiu Potra vor mai aștepta ca să afle dacă procesul pentru tentativă de lovitură de stat poate începe. O nouă amânare dictată de CAB
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează” consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică”
Politică 10:25
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează” consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Doi bărbați morți în același bloc din Deva, la etaje diferite. Ce se ascunde în spatele cazului care i-a uimit chiar și pe polițiști: ”Te poate omorî rapid”
Fanatik.ro
Doi bărbați morți în același bloc din Deva, la etaje diferite. Ce se ascunde în spatele cazului care i-a uimit chiar și pe polițiști: ”Te poate omorî rapid”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat