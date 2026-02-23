Cei doi soți au fost adoptați de mici și nu au știut niciodată cine este mama biologică

Adriana, o fostă vânzătoare de produse cosmetice, și Leonardo, șofer de camion, au petrecut ani de zile încercând să-și găsească mamele biologice, ambele purtând numele de Maria.

Cei doi au fost abandonați de mici, în orașul São Paulo, relatează Mirror.com.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în urmă cu peste două decenii, după ce Adriana s-a întors în São Paulo, în urma unui divorț, și au început o relație. Nimic nu le-ar fi putut da de înțeles că, dincolo de dragostea lor, îi leagă și un alt tip de legătură, cea de sânge.

Femeia și bărbatul au aflat că sunt frați după ce și-au căutat mamele biologice

În 2014, Adriana a apelat la o emisiune prezentată la radio, specializată în reunirea familiilor, pentru a-și găsi mama pierdută. Aceasta a găsit-o pe femeie, au intrat împreună în direct în emisiune, însă la finalul respectivei ediții femeia a aflat ceva care i-a schimbat viața pentru totdeauna.

La finalul emisiunii, mama ei a dezvăluit că mai avea un fiu, pe nume Leonardo, pe care acesta nu o cunoscuse niciodată.

Ce s-a întâmplat când femeia a aflat că soțul este și fratele ei

Aflând că soțul ei este de fapt fratele său, Adriana a fost devastată.

„Nu îmi vine să cred ce îmi spuneți. Leonardo este soțul meu”, a declarat ea, conform sursei citate mai sus. Femeia își iubea enorm de mult partenerul și recunoaște că se temea să se mai întoarcă acasă în acea zi. Cea mai mare frică era că relația dintre ea și Leonardo va fi distrusă.

Șocată, femeia a adăugat: „Acum mi-e frică să mă întorc acasă și să aflu că Leonardo nu mă mai vrea. Îl iubesc atât de mult”.

Adriana și Leonardo au decis să rămână împreună, deși sunt frați

În ciuda descoperirii tulburătoare, Adriana și Leonardo au decis să rămână împreună. Având în vedere că sunt frați, cei doi nu pot fi căsătoriți legal, iar relația lor a fost marcată de ceea ce un forum de sprijin numește „atracție sexuală genetică” – un fenomen care poate apărea între adulți ce au fost separați în copilărie și se regăsesc ulterior, mai relatează sursa citată mai sus.

„Doar moartea ne va despărți. Totul s-a întâmplat pentru că Dumnezeu a vrut să fie așa”, a afirmat Adriana.

Femeia recunoaște că totul ar fi fost diferit dacă ar fi știut înainte că sunt frați și niciodată nu ar fi ajuns în această situație.

„Bineînțeles că ar fi fost diferit dacă am fi știut toate acestea înainte, dar nu am știut și ne-am îndrăgostit. Ne-am gândit că e amuzant că mamele noastre au același nume, dar e un nume comun, așa că am crezut că este o coincidență”, a mai adăugat femeia.

Adriana și Leandro nu au exprimat resentimente față de mama lor biologică pentru abandonul din copilărie. Din contră, au discutat cu aceasta de mai multe ori și intenționează să se reîntâlnească în viitorul apropiat.

