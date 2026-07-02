Aparatul, mai subțire și mai elegant decât un iPhone, ar fi fost arătat înainte de lansarea publică, dar designul său ar putea suferi modificări, potrivit surselor.

Musk a negat aceste informații, declarând că sunt „complet false”. Cu toate acestea, SpaceX are capacitatea de producție și acces la componentele necesare pentru a dezvolta astfel de dispozitive, mai ales având în vedere experiența companiei în producție alături de Tesla.

În plus, SpaceX a indicat deja intenția de a intra pe piața comunicațiilor wireless, prin inițiativa Starlink Mobile, care ar putea concura cu giganți precum Verizon și AT&T.

Posibilă competiție cu OpenAI

OpenAI, condusă de CEO-ul Sam Altman, colaborează deja cu fostul designer-șef al Apple, Jony Ive, pentru dezvoltarea unui device AI.

Altman a descris proiectul ca fiind unul „mai pașnic decât un iPhone”. În plus, OpenAI a recrutat recent alți experți de la Apple, inclusiv pe Paul Meade, fostul vicepreședinte al echipei Vision Pro. Totuși, proiectul OpenAI întâmpină dificultăți în definirea detaliilor, conform rapoartelor de anul trecut.

Ca răspuns, SpaceX pare să dezvolte propriul dispozitiv AI, bazat pe un sistem de operare proprietar. Acesta ar urma să integreze tehnologii de la xAI, compania de inteligență artificială achiziționată de SpaceX în 2023.

Potrivit sursei citate, scopul ar fi crearea unei platforme independente, care să nu depindă de ecosistemele altor companii, cum ar fi Android care e dezvoltat de Google.

Riscurile pieței gadget-urilor cu AI

Lansarea unui device cu AI nu garantează succesul comercial. Exemple recente, precum Humane sau Rabbit, arată că interesul consumatorilor pentru astfel de produse rămâne scăzut.

Deși SpaceX și OpenAI par să investească masiv în aceste proiecte, rămâne de văzut dacă publicul va adopta noile tehnologii. Deocamdată, SpaceX nu a confirmat oficial planurile legate de prototipul cu AI, iar viitorul acestui produs rămâne incert.

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