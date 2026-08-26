„Consider că şi această lege trebuie votată, inclusiv dacă are în corpul ei acel amendament anormal care este legat de o persoană, dar pentru România este foarte important să nu piardă aceşti bani, sunt totuşi 770 de milioane de euro, în timp ce corectarea acestei anormalităţi trebuie făcută în perioada următoare”, a afirmat premierul interimar, marţi seară, la Digi 24. 

Reamintim că CCR a decis pe 17 august că este constituțional amendamentul PSD din noua Lege a integrității (ANI), care prevede pierderea mandatului în 30 de zile pentru aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese, inclusiv pentru situații anterioare legii. Decizia îl vizează direct pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei, care a pierdut definitiv în iunie procesul cu ANI.

Aplicarea legii depinde acum de președintele Nicușor Dan, care poate să o promulge sau să o retrimită Parlamentului. Fritz riscă astfel să-și piardă mandatul și a anunțat că va sesiza CEDO. Decizia CCR a fost luată la câteva zile după o întâlnire neanunțată public între Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, fapt care a generat controverse.

„Amendamentul Fritz” a fost introdus de PSD în Legea ANI

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, luni, modificările la legea ANI, în urma deciziei Curţii Constituţionale, înregistrându-se 183 de voturi pentru şi 84 împotrivă şi trei abţineri. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, astfel că proiectul merge la Senat, for decizional.

Prin modificările aduse de deputaţi proiectului, pentru punerea lui în acord cu decizia Curţii, se introduce o fişă publică privind interesele financiare şi se elimină obligaţia depunerii declaraţiilor de către soţi şi parteneri.

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