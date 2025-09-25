Efort internațional de protejare a Flotilei Globale Sumud

Spania va participa la efortul internațional de protejare a Flotilei Globale Sumud, care transportă ajutoare umanitare către Gaza. De la New York, unde se află la Adunarea Generală a ONU, Sánchez a confirmat trimiterea imediată a unei nave militare din Cartagena spre coasta israeliană.

Obiectivul este de a asigura securitatea activiștilor – printre care se numără și cetățeni spanioli – și, dacă va fi nevoie, de a interveni în operațiuni de salvare.

„Spania solicită respectarea dreptului internațional și a dreptului cetățenilor noștri de a naviga în siguranță”, a declarat premierul Pedro Sánchez, avertizând asupra „standardelor duble” în aplicarea normelor globale.

Decizia survine după ce Italia a anunțat, miercuri, trimiterea unei fregate pentru a sprijini flotila atacată. Organizațiile implicate au raportat explozii, aruncarea de obiecte neidentificate asupra mai multor nave și perturbarea comunicațiilor.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a confirmat că fregata, deja prezentă în regiune, va oferi sprijin și asistență dacă situația o va impune.

Atacuri asupra navelor flotilei Sumud

„În urma atacului asupra navelor flotilei Sumud din ultimele ore, în care au fost implicați și cetățeni italieni și care a fost comis de autori încă neidentificați, folosind drone, nu putem decât să condamnăm ferm aceste acțiuni”, a transmis Crosetto.

Recomandări Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

La rândul său, ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, a catalogat atacurile drept „inacceptabile” și a subliniat că participanții beneficiază de protecție diplomatică și consulară deplină. „Aceștia nu reprezintă o amenințare pentru nimeni; misiunea lor este exclusiv umanitară”, a precizat oficialul.

Israelul a reiterat că flotilei nu îi va fi permis accesul în apele aflate sub blocadă militară, propunând ca ajutoarele să fie descărcate în alte porturi din regiune, de unde să fie transportate către Gaza.

În discursul său la ONU, Sánchez a reafirmat angajamentul Spaniei față de recunoașterea statului palestinian și față de o soluție politică bazată pe coexistența a două state și pe încetarea violenței în Fâșia Gaza.

În trecut, încercările de a livra ajutoare direct în Gaza au fost blocate de armata israeliană, iar activiștii implicați au fost arestați și repatriați.