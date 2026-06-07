Micuții prezenți s-au bucurat de un program artistic complet, din care nu au lipsit momentele de magie, dansurile moderne și piesele de teatru. Pe scenă au urcat grupul de dansuri moderne al Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul” Constanța, animatori de la Maxiparty, un magician de la Aqua Park Eforie Nord, iar actorii de la Teatrul pentru copii și tineret „Căluțul de Mare” au oferit o reprezentație de neuitat.

Ce presupune proiectul de modernizare de la Techirghiol

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol tratează anual aproximativ 1.500 de copii care suferă de afecțiuni cronice și dizabilități severe. Unicitatea centrului constă în combinarea resurselor naturale terapeutice ale lacului Techirghiol cu tehnologii moderne de recuperare medicală.

Evenimentul de la Constanța face parte din campania „Life@Teki”, un proiect ambițios lansat oficial în martie 2026. Inițiativa se bucură deja de un sprijin larg, de la autoritățile centrale și locale din România, până la Ambasadorul Regatului Unit la București, ES Giles Portman.

Principalele obiective ale campaniei „Life@Teki” sunt:

Echiparea noii clădiri de cazare cu mobilier și paturi specifice (minimum 51 de locuri);

Achiziționarea unui sistem RMN deschis , special dedicat analizelor pentru copii;

, special dedicat analizelor pentru copii; Modernizarea stației de pompare a apei din lacul Techirghiol;

Reechiparea completă a bucătăriei sanatoriului.

De asemenea, o componentă importantă a proiectului se adresează copiilor care suferă de picior strâmb congenital. Partenerii medicali ai acestei campanii sunt medicii specialiști din cadrul Secției de ortopedie și chirurgie pediatrică a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Andrei” din Constanța.

Cine susține proiectul: Evenimentul a beneficiat de sprijinul Primăriei Municipiului Constanța, al Consiliului Județean Constanța, al Primăriei Orașului Techirghiol și al Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol. Sponsorii care s-au alăturat cauzei sunt Mega Image, Aqua Carpatica, Alka, Poly Ford și Atelierul Madlenne.

Despre Fundația Scheherazade: Peste două decenii de fapte bune

Fundația Scheherazade este o organizație non-guvernamentală cu sediul în București, recunoscută la nivel național pentru implicarea rapidă și eficientă în sprijinirea comunităților vulnerabile, a zonelor sinistrate sau a spitalelor de copii aflate în dificultate.

Printre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală coordonate de fundație de-a lungul anilor se numără:

Renovarea integrală a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București;

din București; Modernizarea Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, prin proiectul de succes „Copiii fac bine”;

din Iași, prin proiectul de succes „Copiii fac bine”; Renovarea Ambulatoriului pentru copii din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Andrei” din Constanța.

Companiile, fundațiile și donatorii individuali pot contribui în conturile dedicate ale Fundației Scheherazade, cu mențiunea „Life@Teki”.

Banca Română de Dezvoltare: RON – RO91BRDE445SV83423184450 | EUR — RO79BRDE445SV83423424450

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