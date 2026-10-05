La două decenii de la primele discuții despre spitalele regionale de urgență (SRU), șantierele celor trei unități, din Craiova, Iași și Cluj-Napoca, au intrat în faza de execuție efectivă. Potrivit datelor furnizate de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) pentru Libertatea, stadiul lucrărilor variază considerabil de la un obiectiv la altul.

Aflate pe agenda tuturor guvernelor din ultimele două decenii, proiectele celor trei spitale regionale au depășit faza de pregătire.

Ce presupune etapa a doua

Toate cele trei amplasamente — Craiova, Iași și Cluj — au finalizat în proporție de 100% prima etapă. Aceasta a inclus pregătirea terenului, excavațiile grosiere, realizarea pereților mulați și a zidurilor de sprijin (în cazul SRU Cluj), amenajarea taluzurilor, precum și monitorizarea și întreținerea lucrărilor până la demararea etapei secunde.

Etapa a doua presupune execuția integrală a construcțiilor și instalațiilor, alături de furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a unei părți din echipamentele medicale.

Concomitent cu derularea pachetului 2 de lucrări, ANDIS va desfășura proceduri distincte de achiziție pentru:

Echipamentele medicale;

Mobilierul și dotările zonelor speciale;

Sistemul IT;

Echipamentele destinate laboratoarelor.

SRU Craiova: Cel mai avansat șantier

Spitalul Regional de Urgență Craiova înregistrează cel mai ridicat ritm de execuție, având un progres fizic global de 16,9%.

În privința structurii de rezistență a clădirii principale, lucrările au atins următoarele stadii:

Subsol: 95%

95% Demisol: 90%

90% Parter: 90%

90% Etajul 1: 73%

73% Etajul 2: 32%

32% Etajul 3: 21%

21% Etajul 4: 8%

Structura din beton a clădirii tehnice este deja finalizată.

SRU Iași: Progres fizic de 5,5%

La Iași, lucrările au intrat în faza de construcție după ce, la finalul lunii iunie, era așteptată demararea etapei a doua. În prezent, progresul fizic este de 5,52%.

Conform ANDIS, au fost finalizate lucrările de îmbunătățire a terenului de fundare (cresterea capacității portante, controlul deformabilității și limitarea tasărilor). Organizarea de șantier este funcțională, fiind recepționate containerele logistice, platformele betonate, iluminatul perimetral, sistemul de supraveghere video și tablourile electrice temporare.

SRU Cluj: Demaraj întârziat

Proiectul din Cluj înregistrează cel mai lent ritm de implementare. Contractul de execuție pentru pachetul 2 a fost semnat pe 12 mai 2026, iar ordinul de începere a fost emis la 8 iulie 2026.

Până la 17 septembrie 2026, părțile implicate au derulat demersurile pentru finalizarea organizării de șantier, al cărei termen limită a fost stabilit pentru 30 septembrie 2026.

Costuri și termene de finalizare

Cele trei unități spitalicești au termene de recepție și bugete diferite:

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