De Viorel Tudorache,

Data limită până la care se pot depune dosarele este vineri, 3 aprilie 2020, ora 12.00. Selectarea dosarelor de angajare va fi luni, 6 aprilie 2020.

Zeci de cazuri de coronavirus au fost confirmate în Suceava, situația fiind deosebit de gravă la Spitalul Județean, care a fost închis timp de 48 de ore, după ce numeroase cadre medicale au fost infectate cu COVID-19.





ANUNŢ

privind angajarea fără concurs pe perioadă determinată de 6 luni, conform prevederilor art.16 cap III din Decretul Preşedintelui României privind instituierea stării de urgență pe teritoriul României, a următoarelor funcţii contractuale: 15 posturi de asistent medical generalist PU.

I. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Recomandări Harta cu spitalele afectate din România. Ministrul desemnat Nelu Tătaru le va cere medicilor infectați și fără simptome să trateze pacienții cu COVID-19

II. Condiţii specifice:

Diploma de şcoală postliceală sanitară

Vechime în specialitate: minim 6 luni (se consideră şi voluntariatul);

III. Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

a) cerere de angajare

b) actul de identitate (copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) documente ( copie) care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;

d) carnetul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar;

1) adeverinţa medicala privind starea de sănătate, eliberata de medicul de familie ;

g) curriculum vitae;

h) certificate naştere, certificate căsătorie ( copie);

i) certificate de membru, aviz de libera practica sau adeverinat de la OARM

j) asigurare mallpraxis;

k) Certificat de integritate ;

Documenetele din dosarul de angajare vor fi transmise, pe cât posibil electronic (scanate) pe adresa de email: [email protected] sau vor fi depuse Ia secretariatul unităţii.

