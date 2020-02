De Mihai Niculescu,

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) s-a întrunit joi într-o şedinţă extraordinară la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă pentru a aproba un spot informativ prin care populaţia să fie prevenită cu privire la infecţia cu coronavirus, arată Agerpres.

Disfuzarea spotului a fost votată în unanimitate de membrii CNA, dar acesta nu a fost încă realizat.

„Aşteptăm spotul, pe care îl vom difuza în regim de urgenţă tuturor radiodifuzorilor naţionali şi regionali. Recomandarea cuprinde minime mesaje de igienă. CNA va recomanda radiodifuzorilor ca aceste mesaje să fie difuzate din oră în oră, pentru a permite totuşi difuzarea într-un cadru cât mai larg, astfel încât toată populaţia să aibă acces cât mai larg la acest timp de masaj. Să sperăm că timpul de difuzare va fi cât mai scurt, dar perioada de recomandare şi de difuzare va fi atât timp cât este necesar”, a declarat preşedintele CNA, Monica Gubernat.

Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, a solicitat joi emiterea de către Consiliu a unei recomandări referitoare la campania de interes public iniţiată de DSU cu privire la coronavirus.

Potrivit reprezentantului Grupului de Comunicare Strategică, şeful serviciului de presă de la Ministerul de Interne, inspector de poliţie Iulian Drăgoi, este vorba de un clip strict informativ de 29 de secunde, „pentru ca oamenii să ştie ce pot să facă pentru a minimiza riscul contractării coronavirusului”.

Clipul este realizat la nivelul Grupului de Comunicare Strategică, pe baza unui infografic iar recomandările vocale apar şi în scris.

„Clipul conţine informaţii simple, recomandări despre igienă, despre cum pot fi evitate anumite situaţii şi considerăm că acest clip, cu cât va fi difuzat mai mult, atât în zona online, cât şi în zona de televiziuni, va avea un impact mai mare, pentru că oamenii sunt interesaţi şi mulţi dintre ei chiar nu ştiu ce pot face în situaţia în care sunt expuşi riscului”, a explicat Drăgoi, citat de Agerpres.

„Spală-te pe mâini! Evitaţi contactul cu oamenii care suferă de infecţii respiratorii acute! Nu vă atingeţi ochii, nasul, gura, dacă nu aveţi mâinile igienizate! Acoperiţi-vă nasul şi gura când strănutaţi sau tuşiţi! Nu luaţi medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripţia medicului! Curăţaţi suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de clor şi alcool! Folosiţi masca de protecţie numai dacă suspectaţi că sunteţi răcit sau sunteţi în apropierea oamenilor bolnavi!”, se afirmă în clipul amintit.

Sursa foto: Hepta

LIVE UPDATE | Primul român infectat cu coronavirus, în stare bună la „Matei Balș”. Klaus Iohannis: „Nu există niciun motiv real de panică”

Adriana Nedelea LA FIX |Coronavirus în România. Cine este pacientul român, cum s-a îmbolnăvit și cu cine a intrat apoi în contact. Iubita lui, izolată sub pază

LIVE UPDATE | Coronavirus în Europa | Primele cazuri în Danemarca, Estonia și Norvegia. Germania, „la începutul unei epidemii”