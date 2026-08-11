„Ce ați făcut, băi? Ne-ați făcut de râsul lumii!”

„Ce ați făcut, băi? Ne-ați făcut de râsul lumii! Să ne știe o țară întreagă de proști!”, a spus primarul în fața familiilor celor arestați în cazul ambulanței atacate.

Conform unui reportaj Press Hub, s-au adunat în fața porții mame, neveste, copii și nurori. 

„De câte ori a venit salvarea la voi, de câte ori nu v-a ajutat pe voi și pe copiii voștri bolnavi, ce v-a venit să atacați ambulanța?! Acum e bine ce s-a întâmplat?”, a spus acesta.

„Păi, domnu primar, s-or speriat copiii, că au încercat să-i celuiască (momească – nota red.) cu ciocolată, le-o arătat un număr de telefon și i-or întrebat unde stă bolnavul ăla și ei or zâs că asta e salvarea neagră care ia copiii! Asta o fost, toți ne-am speriat!”, conform PressHub.

„Și era neagră salvarea? Neagră era?! Era albă și avea cruce roșie! N-ați mai văzut salvări în viața voastră?”, a mai spus acesta.

„Era noapte și s-o văzut neagră… domn primar”.

„Cum noapte, femeie, că sunt leduri peste tot, avem șoseaua luminată ca ziua!”, a transmis primarul.

„Era mai pătrățoasă așa, nu ca salvarea noastră și copiii or zâs asta e salvarea neagră, erau speriați, dumnia voastră ce ați face, nu v-ați apăra copiii?”.

„Păi v-a luat cineva copiii? De ce la ora aia nu erau în casă?”.

Mama unuia dintre băieții implicați a mai spus: „Or văzut pe telefoanele alea că e o salvare neagră care ia copiii – și când or văzut-o pe asta că era mai altfel decât salvările noastre or zis că aia e!”, a spus femeia.

„Sunt salvări noi, femeie, sunt în toată țara! Ce vreți, de câte ori apare o mașină nouă să v-o prezint mai întâi vouă, s-o știți voi!”, a răspuns primarul.

De asemenea, conform publicației menționate, o femeie mai tânără s-a plâns de faptul că băiatul ei a fost „luat” din celălalt capăt al străzii, el n-a fost la scandal. Primarul i-a transmis faptul că asta se va vedea „pe camere” și dacă e așa, o să vorbească avocatul pentru el.

„TikTok-ul a avut cel mai mare rol, de acolo a pornit totul”

„Nu putem să ascundem realitatea, nu ne folosește să ocolim adevărul: sunt romi! Numărul lor a tot crescut, avem ca să zic așa, 25-30 la sută romi în sat. Sunt 250-300 de toți”, a spus primarul Alexandru Rus. 

„Ei sunt și pocăiți, deci n-ar trebui să bea. Urmează să aflu dacă totuși au băut. Dar în cazul ăsta cred că trebuie spus că TikTok-ul a avut cel mai mare rol, de acolo a pornit totul. Noi avem oameni serioși și gospodari în comună. Nu ne place că suntem făcuți de râs de câțiva care s-au luat după niște rețele și au crezut în bazaconii”.

Șoferul ambulanței atacate a suferit răni la ochi

Amintim că un echipaj al Serviciului de Ambulanță a fost atacat cu bâte, topoare și pietre, în județul Cluj. Incidentul, alimentat de zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanță care fură copii”, s-a soldat cu rănirea șoferului. Acesta a suferit răni la ochi, a fost internat şi dus de urgenţă în sala de operaţie, deoarece i-a fost afectată corneea.

Unul dintre paramedicii prezenți a povestit scenele violente prin care a trecut.

„A dat cu securea! Păi, a avut-o în mână! Numai șansa noastră, știi care a fost? Că au fost proști. Amândouă mașinile le-au blocat în față. El (n.r. – șoferul ambulanței) a apucat să întoarcă și ne-am dus pe partea cealaltă. Că, de ne blocau în față și în spate, ne omorau”.

Colegiul Medicilor din România a reacționat duminică după cazul ambulanței atacate cu topoarele.

De asemenea, Ministrul USR al Apărării, Radu Miruţă, solicită preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, să deblocheze legea împotriva dezinformării, aflată de aproape un an în impas legislativ.

Şapte persoane, cu vârste între 18 şi 44 de ani, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, pentru implicare în atacul asupra ambulanţei din judeţul Cluj, în urma zvonurilor false pe TikTok că „fură copii”.

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