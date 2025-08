Serviciul Naţional de Meteorologie a emis avertismente de inundaţii bruşte de-a lungul unor zone ale coridorului urban din nord-est, care se întinde din regiunea Washington-Baltimore către nord, prin Philadelphia, Wilmington, Delaware, până în Newark, New Jersey şi zona metropolitană a oraşului New York.

Autorităţile din New York au avertizat că ploile torenţiale pot inunda unele străzi, părţi ale metroului şi subsoluri şi au îndemnat persoanele care locuiesc în subsoluri să se mute la etaje superioare. De asemenea, au emis un avertisment prin care le-au cerut newyorkezilor să evite deplasările de joi după-amiază până vineri după-amiază.

Autostrada Clearview Expressway a fost închisă în ambele sensuri, iar cel puţin două maşini au fost scufundate pe autostradă. Sistemul feroviar suburban din Long Island a suspendat serviciul pe una dintre cele mai aglomerate linii în timpul orelor de vârf. Avertismente de furtuni severe au fost emise şi pentru o mare parte a autostrăzii Interstatale 95.

Cele opt aeroporturi principale care deservesc regiunea – Washington Dulles, Baltimore-Washington, Ronald Reagan Washington National, Philadelphia, Newark Liberty, LaGuardia, John F. Kennedy International şi Boston Logan – au anulat cel puţin 1.170 de zboruri către, din sau în interiorul SUA. Alte sute de zboruri au fost întârziate.

Transportul feroviar de călători a fost, de asemenea, afectat, compania feroviară Amtrak anunţând suspendarea serviciului între Philadelphia şi Wilmington din cauza inundării liniilor. Serviciul a fost restabilit aproximativ două ore mai târziu, odată cu retragerea apei, dar se aşteptau „întârzieri reziduale”.

O hartă a precipitaţiilor zilnice emisă de Centrul de Prognoză Meteorologică a estimat riscul de averse „excesive” capabile să provoace inundaţii bruşte la 40% sau mai mult pentru zona atlantică din centrul şi până în nord-estul Statelor Unite, unde locuiesc 37 de milioane de oameni.

