De Petre Dobrescu,

„Sigur că nu a scos nimeni nimic din niciun context. După ce am citit comunicatul ministerului am urmărit în redacție din nou conferința de presă. Nu, nu există o scoatere din context. Fix aia a spus ministrul lui pește, care azi ar fi trebuit să fie deja acasă, dacă aveam un guvern căruia să-i pese cât negrul sub unghie de cetățeni”, lămurește Dragoș Pătraru.

El se întreabă ce fel de medic e ministrul Costache, care profesează de 15 ani, inclusiv în străinătate, dacă poate face astfel de afirmații.

„O astfel de greșeală te face să te întrebi ce fel de doctor e ăsta. E doctor? Că nici măcar un medic fals, dintre cei descoperiți în ultima vreme pe-aici, n-ar putea spune așa ceva!”.



