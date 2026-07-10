Modelele diesel conduc când vine vorba despre frecvența și amploarea fraudării kilometrajelor, dar mașinile hibrid nu sunt cu mult în urmă la unele capitole, arată acesta.

Un diesel din zece, modificat de escroci

Dintre toate mașinile diesel verificate de CarVertical în România între ianuarie 2024 și martie 2026, aproximativ 9% au avut kilometrajul dat înapoi – cea mai mare pondere.

Acestea sunt urmate de mașinile pe benzină, 5% din total având odometrul modificat.

Vehiculele diesel sunt, de obicei, mai afectate de această problemă, pentru că acumulează în medie un kilometraj mai ridicat. Drept urmare, derulările de kilometraj tind să fie mai mari la mașinile diesel.

La hibride kilometrajul e dat înapoi mai mult ca la benzină

În medie, vehiculele diesel din România au avut kilometrajul dat înapoi cu aproximativ 97.000 km, față de 67.000 km pentru mașinile pe benzină.

Vehiculele hibrid se confruntă mai rar cu acest tip de fraudă, având doar 2% din cazuri. Kilometrajul este dat înapoi în medie cu aproximativ 96.000 km, o valoare semnificativ mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină.

Un procent de 2,6% dintre vehiculele electrice sunt și ele afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului, media derulării printre acestea fiind de 75.000 de kilometri.

Kilometrajul falsificat înseamnă țeapă și probleme la revizii

„Cererea pentru vehiculele hibride și electrice continuă să crească constant și odată cu aceasta crește și riscul de-a da peste un kilometraj dat înapoi. Chiar și mașinile relativ noi sunt afectate. Prin urmare, cumpărătorii ar trebui să evalueze cu atenție starea oricărui vehicul rulat pe care vor să-l achiziționeze. Dacă cumperi o mașină care are kilometrajul falsificat, de obicei vei plăti mai mult decât valorează și vei avea probleme mari cu planificarea reviziilor și a lucrărilor majore de întreținere”, spune Matas Buzelis, expert pe piața auto din cadrul CarVertical.

Care sunt cele mai afectate mărci de mașini electrice și hibride

Cea mai mare pondere a mașinilor cu discrepanțe de kilometraj a fost înregistrată la Škoda (4,7%), urmată de Nissan (4,4%), Ford (4,4%), Volkswagen (4%) și Audi (3,5%).

În segmentul hibrid, fraudarea kilometrajului a fost întâlnită cel mai des la mașinile Toyota (5,3%), Lexus (3,3%), Peugeot (2,9%), Ford (2,9%) și BMW (1,8%).

CarVertical este o companie de raportare a istoricului vehiculelor care operează în 37 de țări, în principal în Europa, precum și în SUA, Mexic și Australia.

Aceasta colectează date din peste 1.000 de registre și baze de date din întreaga lume.

Accesarea istoricului mașinilor se face contra cost.

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