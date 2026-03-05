Două avioane militare de tip TU-142 – avioane de patrulare maritimă și război antisubmarin – au fost detectate și escortate până când au părăsit zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ), care se află în afara spațiului aerian suveran și funcționează ca o zonă tampon, a precizat Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD).

NORAD a subliniat că avioanele rusești nu au reușit să intre în spațiul aerian suveran al Statelor Unite sau al Canadei.

Operațiunea de interceptare a implicat mai multe aeronave, între care două avioane de vânătoare americane F-22 și F-35, patru avioane cisternă KC-135, un avion de supraveghere E-3 AWACS, plus două avioane de vânătoare canadiene CF-18 și un avion cisternă CC-150.

NORAD atrage atenția că astfel de incidente cu avioane rusești au loc în mod periodic și nu sunt considerate, deocamdată, o amenințare directă.

Experții militari consideră că aceste intruziuni sunt adesea folosite pentru a testa apărarea aeriană a unei țări, notează DPA.

Un episod similar a avut loc în februarie, când au fost interceptate două bombardiere rusești TU-95 pe distanțe lungi, două avioane de vânătoare SU-35 și un aparat de recunoaștere rusești.