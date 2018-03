În ce orașe s-ar putea prăbuși stația spațială Tiangong-1. Ieșită de sub control, stația spațială chinezească Tiangong-1, care are la bord chimicale ”foarte toxice” ar putea lovi un număr mare de orașe mari, inclusiv Roma, New York sau Beijing, arată cercetătorii.

Potrivi Daily Mail, Tiangong-1 se va prăbuși pe Pământ între 30 martie și 6 aprilie, arată experții. Există o șansă foarte mare ca aceast satelit să se prăbușească într-unul dintre marile orașe ale lumii aflate la latitudinea de 43 de grade nord și 43 de grade sud.

Astfel, orașele incluse ar putea fi Roma, Beijing, Chicago, Istanbul, New York, Barcelona și Toronto.

Este cel mai probabil să lovească în aceste zone deoarece satelitul călătorește paralel cu ecuatorul la cele mai nordice și sudice puncte ale orbitei sale. Totodată, Tiangong-1 are o viteză mai redusă asupra acestor zone, mulțumită geometriei sale relativă cu Pământul, deși viteza navei spațiale chinezești rămâne constantă.

Pentru că îi ia mai mult să străbată suprafața Pământului la aceste latitudini, există un risc mai mare să se prăbușească în orașele menționate anterior.

Satelitul de 8.5 tone, asupra căruia a fost pierdut controlul în 2016, conține hidrazină.

Specialiștii vor afla data exactă a impactului și locul imactului atunci când satelitul se va îndrepta spre Pământ.

Oamenii de știință de la Agenția Spațială Europeană, din Paris, sunt printre cei care montitoriazează direcția lui Tiangong-1.

”La fiecare doi ani, ceva asemănător se înâtâmplă, dar Tiangong-1 este mare și densă, așadar trebuie să păstrăm un ochi pe ea”, a spus astrofizicianul Jonathan McDowell.

Specialiștii Aerospace Corp au declarat că ”în istoria zborurilor spațiale, nicio persoană nu a fost rănită de reintrarea obiectelor spațiale în atmosferă. Doar o persoană a fost lovită, dar nu a fost rănită”.

Pe 14 septembrie 2016, China a emis un comunicat în care prezicea că Tiangong-1 ar putea să reintre în atmosferă în a doua jumătate a anului 2017.