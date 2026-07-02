România pregătește cel mai mare terminal aeroportuar

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat semnarea contractului pentru proiectarea noului terminal al Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, un proiect considerat cel mai mare și mai complex din infrastructura aeroportuară a României.

Noul terminal va avea o suprafață de aproximativ 176.000 de metri pătrați și este proiectat pentru un trafic estimat, în anul 2040, de 30 de milioane de pasageri anual, cu un flux de până la 6.500 de pasageri pe oră în perioadele de vârf.

„Compania Națională Aeroporturi București a semnat contractul pentru atribuirea celui mai mare și complex proiect de infrastructură aeroportuară din România: proiectarea noului terminal al Aeroportului Internațional «Henri Coandă» București și a infrastructurii aeroportuare aferente.”, potrivit unui comunicat de presă.

Terminal cu facilități la standardele marilor aeroporturi europene

Noul terminal va fi construit astfel încât să deservească atât companiile aeriene tradiționale (legacy), cât și operatorii low-cost, pentru care va exista o zonă dedicată de îmbarcare și debarcare.

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Printre facilitățile prevăzute în proiect se numără:

minimum 48 de standuri noi de parcare pentru aeronave;

minimum 20 de punți de îmbarcare;

sisteme moderne pentru manipularea bagajelor la sosiri și plecări;

echipamente de ultimă generație pentru controlul de securitate;

sisteme moderne de informare a pasagerilor și semnalizare intuitivă;

iluminare ambientală, climatizare eficientă și acustică optimizată;

saloane de protocol pentru pasagerii companiilor aeriene;

spații extinse pentru magazine și restaurante, proiectate conform standardului IATA Optimum Level of Service.

În plus, proiectul prevede dezvoltarea unei noi infrastructuri aeroportuare, cu căi moderne de rulare pentru aeronave și conexiuni între terminalul actual și cel viitor.

Cât durează proiectul

Noul terminal al Aeroportului Otopeni va beneficia de conectivitate multimodală, fiind prevăzute legături atât cu rețeaua rutieră, cât și cu cea feroviară.

Proiectul include noi stații pentru transportul public, autocare și taxiuri, dar și o rețea complexă de drumuri de acces, pasaje subterane și conexiuni între zonele landside și airside.

Contractul are o durată totală de 10 ani și jumătate, împărțită astfel:

2 ani pentru proiectare;

3 ani și jumătate pentru asistența tehnică pe durata execuției lucrărilor;

5 ani pentru asistența tehnică în perioada de garanție.

Construcția noului terminal este estimată să dureze trei ani și jumătate, după finalizarea proiectării.

Valoarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de aproximativ 18,4 milioane de euro.

Contractul a fost câștigat de asocierea formată din Leviatan Design, în calitate de lider, și Ubitech Construcții, alături de mai mulți subcontractanți și parteneri specializați în proiectare, arhitectură, instalații și consultanță de mediu.

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