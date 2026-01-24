Sahnehang, de vânzare

Un videoclip de doar 35 de secunde, publicat pe Instagram, a adunat aproape 500.000 de vizualizări în câteva zile și a stârnit surpriză în Germania: un întreg domeniu schiabil este scos la vânzare. Este vorba despre Sahnehang, o stațiune situată în Winterberg, landul Renania de Nord-Westfalia.

În clipul devenit viral apare peisajul acoperit de zăpadă al domeniului, iar mesajul este direct: „Cea mai înaltă pârtie de schi din Winterberg ar putea fi în curând a ta”. Anunțul este prezentat de Christian Hoeft, reprezentant al Sparkasse Mitten im Sauerland, instituția care intermediază vânzarea.

Potrivit documentației de vânzare, Sahnehang nu este atractiv doar iarna.

Regiunea este descrisă drept una dintre cele mai populare zone de drumeții din Germania, cu potențial turistic ridicat și în sezonul de vară.

Prețul se ridică la câteva milioane de euro

Deocamdată, prețul exact nu este făcut public. Simone Rohde, purtătoarea de cuvânt a Sparkasse Mitten im Sauerland, a declarat pentru BILD că domeniul schiabil este disponibil atât pentru persoane fizice, cât și pentru investitori sau companii.

Suma cerută este comunicată doar la cerere, însă, potrivit băncii, prețul se situează în zona milioanelor de euro. În cazul în care Sahnehang ar fi cumpărat de o persoană fizică, nu există în prezent o obligație legală ca domeniul să rămână deschis publicului.

„Acest aspect ar urma să fie clarificat ulterior, de la caz la caz”, a precizat Rohde.

Instalații de transport pe cablu, pistă de sanie și o cabană

Potrivit vânzătorului, viitorul proprietar nu ar trebui să se confrunte cu investiții majore după achiziție. „Infrastructura existentă se află într-o stare foarte bună, iar întreținerea domeniului a fost realizată la un nivel ridicat de calitate”, a mai spus reprezentanta Sparkasse.

Domeniul include instalații de transport pe cablu, pistă de sanie și o cabană tradițională, fiind prezentat ca un pachet complet pentru turismul de iarnă.

Cel mai înalt domeniu schiabil din Renania de Nord-Westfalia

Un element-cheie al ofertei este promisiunea de siguranță a zăpezii, menționată explicit în anunț. Conform Sparkasse, acest avantaj este dat de altitudinea de 836 de metri deasupra nivelului mării, Sahnehang fiind cel mai înalt domeniu schiabil din Renania de Nord-Westfalia.

În plus, existența instalațiilor de producere a zăpezii artificiale ar asigura condiții constante pentru sporturile de iarnă, chiar și în sezoanele mai sărace în precipitații.

Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa. Unele sunt la doar câteva ore de România

Un raport publicat la sfârșitul anului trecut de Post Office Travel Money, realizat în colaborare cu Crystal Ski Holidays, a dezvăluit cele mai accesibile stațiuni de schi din Europa pentru sezonul 2026.

Bardonecchia, situată în nord-vestul Italiei, s-a clasat pe primul loc în topul celor mai ieftine stațiuni pentru adulți, dintr-un total de 32 de destinații analizate.

În același timp, Passo Tonale, din regiunea Trentino, a obținut primul loc în clasamentul stațiunilor de schi pentru familii, pentru al doilea an consecutiv.

De asemenea, stațiunile din Bulgaria se mențin printre cele mai accesibile din Europa. Boroveț ocupă locul al doilea în clasamentul pentru adulți, iar Bansko se regăsește atât în clasamentul adulților, cât și al familiilor, fiind apreciată pentru raportul excelent calitate-preț. În top apare și Kranjska Gora, din Slovenia, aflată pe locul patru în clasamentul pentru familii, deși a înregistrat o creștere semnificativă de preț, de 23,5%, ajungând la 2.407 euro pentru o vacanță completă.

