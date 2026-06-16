În schimb, OMV Petrom a încheiat cel puțin două contracte cu mari companii străine pentru livrarea de gaze din Neptun Deep.

Primul contract, cu o mare companie din Germania, Uniper, s-a semnat în septembrie 2025, al doilea, cu Energocom SA, compania de stat din Republica Moldova. Contractele ar prevedea, fiecare, livrarea a aproximativ 1% din cantitatea de gaze care va fi extrasă.

„Contractul semnat prevede furnizarea de gaze naturale timp de trei ani către punctul virtual de tranzacționare (VTP) din România, cu destinația finală Republica Moldova”, explica, în 2025, Ministerul Energiei.

Statul român, prin Administraţia Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) poartă negocieri în această perioadă cu OMV Petrom, după ce în primăvara anului în curs și-a exprimat intenția de a folosi dreptul de preempțiune, așa cum este el prevăzut în legislația în domeniu, a precizat pentru Libertatea purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ilie Bolojan, Ioana Dogioiu.

„Au avut loc întâlniri cu reprezentanții OMV Petrom pentru a negocia aspecte tehnice privind exercitarea dreptului de preempțiune a statului român, dialogul rămâne deschis și va continua în perioada următoare”, a explicat reprezentanta Executivului.

Negocierile se poartă între OMV Petrom și ANRSPS

Potrivit Economedia, ANRSPS ar intenționa să cumpere 5 miliarde metri cubi de gaze în 7 ani, începând cu 2028, adică 700 de milioane de metri cubi pe an.

Libertatea l-a contactat pe președintele ANRSPS, Georgian Pop, pentru a-l întreba de ce instituția nu a încheiat până acum un contract cu OMV Petrom pentru achiziția de gaze din perimetrul Neptun Deep. Ne-a transmis că trebuie să trimitem în scris întrebările. Libertatea va publica răspunsurile ANRSPS imediat ce acestea vor veni.

OMV Petrom a explicat într-un răspuns transmis Libertatea că nu face comentarii cu privire la detaliile comerciale, dar „în măsura materializării unor tranzacții comerciale care necesită raportare, compania își va îndeplini cu strictețe obligațiile impuse de reglementările aplicabile”.

Profit.ro a scris luni, 15 iunie, citând publicația maghiară Index.hu, că societatea energetică de stat maghiară MVM vrea să semneze un contract de livrare de gaze din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București (BVB), iar contractele care au valori mari trebuie declarate la această instituție.

Surse din piața de energie au declarat pentru Libertatea că ANRSPS a transmis OMV Petrom în luna mai că vrea să cumpere o parte din gazele ce vor fi extrase din zona Neptun Deep. Operatorul a răspuns pozitiv, spun aceleași surse, însă, ulterior, Administraţia Națională a Rezervelor de Stat ar fi transmis OMV Petrom că are nevoie de un răgaz inclusiv pentru obținerea mai multor autorizații, până la 15 iunie, motivând probleme generate de căderea Guvernului Bolojan.

În acest interval, ANRSPS ar fi urmat să obțină mai multe licențe de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Întârzierea semnării unui contract de achiziție de gaze din perimetrul Neptun Deep, de către stat, nu este o chestiune de bani, au explicat aceleași surse. Și asta pentru că sumele pentru gazele cumpărate se achită treptat, după livrarea gazelor, pe măsură ce ele ajung în depozitele ANRSPS. Altfel spus, Guvernul ar trebui să aloce bani în acest scop, cel mai devreme în 2027.

Legea 256 din 2018 prevede că „gazele naturale comercializate prin contracte bilaterale vor fi oferite într-o primă fază, cu prioritate, statului român prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale”.

În același timp, aceeași lege prevede că, pe toată durata derulării acordurilor petroliere privind perimetrele offshore și onshore de adâncime, titularii acordurilor, inclusiv operatorii economici afiliați acestora, au dreptul de a comercializa în mod liber hidrocarburile produse din perimetrele respective, la prețurile și în cantitățile determinate de aceștia, în condițiile legislației naționale și europene în vigoare.

Dar ei nu pot face obiectul unor restricții referitoare la preț, comercializare, ofertare și/sau vânzare a hidrocarburilor după data de 31 decembrie 2022, cu excepția prevederilor legislației naționale și europene.

Proiectul Neptun Deep este dezvoltat în urma unei investiții totale de 4 miliarde de euro.

OMV Petrom a anunțat recent că a început forajul celor 6 sonde pe zăcământul Domino, iar lucrările progresează la toate componentele proiectului.

Perimetrul Neptun Deep se află la aproximativ 170 km de țărmul românesc al Mării Negre, în zona economică exclusivă a României.

Datele asocierii OMV Petrom – Romgaz arată că din Neptun Deep s-ar putea extrage 100 de miliarde de metri cubi de gaze, de zece ori mai mult decât produce anual România în prezent.

Forajul pentru explorarea gazelor în Perimetrul Neptun Deep a început în martie 2025.

Proiectul de exploatare prevede construirea a 10 sonde, 4 pe zăcământul Pelican Sud și 6 pe Domino.

Libertatea a întrebat Ministerul Energiei luni, 15 iunie, dacă a întocmit sau nu o strategie de achiziție și valorificare a unor cantități de gaze ce vor fi extrase din perimetrul Neptun Deep, începând cu 2027. Nu am primit încă un răspuns.

La finalul lunii mai, premierul Ilie Bolojan a anunțat preluarea de către Romgaz a combinatului de îngrășăminte chimice Azomureș. Combinatul a fost cel mai mare producător de îngrășăminte din România, însă în ultimii ani, activitatea a fost mai mult oprită din cauza lipsei de gaze la prețuri competitive.

La finalul lunii martie, Romgaz, principalul producător de gaze din țară, a anunțat că nu mai deține cantități disponibile pentru consumatorii casnici până la data de 31 martie 2027.

În ce stadiu se află construirea infrastructurii Neptun Deep

Pe 4 mai, OMV Petrom și Romgaz, care au cote egale în proiectul Neptun Deep, au anunțat că au început lucrările la conducta offshore care va prelua gazele din larg și le va aduce la țărmul românesc de la Tuzla.

„În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție. Toate activitățile se desfășoară la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, cu obiectivul de a începe producția în 2027”, a declarat CEO-ul OMV Petrom, Christina Verchere.

Șefa companiei explica faptul că „lucrările de instalare planificate pentru anul acesta implică mobilizarea unei flote de aproximativ 50 de nave” specializate în instalații submarine, inclusiv unele dintre cele mai mari unități offshore din lume.

Neptun Deep, obiectiv strategic pentru care România a cerut ajutorul NATO

Pe 10 iunie, România a cerut NATO, la Consiliul Nord Atlantic de la Bruxelles, mai multe capabilități de apărare pentru zona Mării Negre invocând inclusiv existența platformelor marine din zona economică exclusivă.

La începutul anului, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a explicat că articolul 5 al NATO nu acoperă proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

România trebuie să-şi apere infrastructura critică din zona economică exclusivă a Mării Negre, a declarat la Sibiu, șeful Armatei, preluat atunci de Libertatea.



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