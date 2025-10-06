O nuntă emoționantă a avut loc recent la Spitalul Universitar din Neunkirchen. Elisabeth și Stefan Huber și-au unit destinele în secția de Terapie Intensivă, îndeplinindu-și astfel ultima dorință.

Cuplul s-a cunoscut în urmă cu doi ani, însă Stefan s-a îmbolnăvit grav și a fost internat în spital.

Personalul medical s-a mobilizat pentru a transforma sala de așteptare într-un loc de ceremonie festiv.

„Am fost profund mișcată de ceea ce a organizat personalul pentru noi, a declarat Elisabeth Huber. Totul a fost aranjat atât de frumos, cu atâta pasiune. A fost cea mai frumoasă nuntă pe care nu o vom uita niciodată”.

Asistentele au format un culoar de onoare pentru miri, aruncând petale de trandafir și făcând baloane de săpun.

Muzica a răsunat în fundal, creând o atmosferă romantică. Birgit Prinz de la primăria Neunkirchen a oficiat căsătoria civilă.

Șefa ATI, Lisa Gutmaier, le-a oferit mirilor un buchet de flori din partea întregii echipe. Bucătăria spitalului a pregătit chiar și un tort de nuntă special pentru acest eveniment deosebit.

Din păcate, fericirea cuplului a fost de scurtă durată. La doar câteva zile după nuntă, Stefan a decedat.

Compania IT unde lucra a anunțat vestea tristă într-o postare pe Facebook: „Cu profund regret ne luăm rămas bun de la CEO-ul nostru Stefan Huber, care a decedat după o lungă suferință. A fost un om care a marcat durabil compania noastră prin viziune, atitudine și mare umanitate”.

