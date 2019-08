De Adrian Ilie,

“Nu sunt optimist. Am o stare de spirit destul de proastă. Viorica Dăncilă pornește o cruciadă precum Ioana dArc. Cine o va urma? Partidul ei care e sub apă? Viorica Dăncilă va încurca pe toată lumea, așa cum o face de multă vreme. Ea habar nu are ce se întâmplă”, a declarat Stelian Tănase.

Acesta crede că mai degrabă opoziția va obține beneficii electorale de pe urma scandalului public legat de cazul de la Caracal.

”Opoziția va câștiga foarte multe puncte promițând siguranța cetățeanului. Cazul Alexandra va fi tema campaniei electorale”, a mai spus Stelian Tănase.

Primul-ministru Viorica Dăncilă a anunțat, miercuri seară, că va declanșa un război împotriva criminalității prin care să fie depășită criza instituțiilor răspunzătoare de siguranța cetățeanului.

”Acest război împotriva criminalităţii presupune ca alături de prim-ministru să vină toţi cei care vor ca siguranţa să devină o prioritate! Nu mai este vorba despre a fi oameni politici, ci despre a fi oameni. Chem alături de noi şi organizaţiile nonguvernamentale care activează în domeniul combaterii violenţei domestice, a traficului de persoane, a abuzurilor, în domeniul protecţiei minorilor. Le invit la Guvern pentru ca, împreună cu specialiştii din ministere, să găsim soluţiile corecte. Să reparăm ceea ce este atât de profund greşit”, a spus șefa Guvernului.

