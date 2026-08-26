S-a dat drept tatăl său în fața băncii

Stephan Dewar, în vârstă de 31 de ani, lucra ca barman în Dundee. Totul a început în 2019, când i-a cerut tatălui său, Andrew Dewar, să îi împrumute 5.000 de lire sterline pentru a cumpăra un pub. Tatăl a acceptat, crezând că își va primi banii înapoi, numai că fiul său avea acces la datele bancare de care avea nevoie pentru împrumut și a profitat de situație.

Andrew Dewar suferise un accident vascular cerebral în 2007 și ajunsese să fie aproape permanent în casă. Nu folosea internetul și nici serviciile bancare online, iar Stephan a configurat, fără știrea tatălui său, serviciul de internet banking pe numele acestuia. Mai mult, atunci când vorbea cu banca la telefon, se prezenta drept tatăl său și cerea să transfere în propriile conturi sume uriașe de bani.

Potrivit anchetatorilor, frauda a continuat între 4 mai 2019 și 26 aprilie 2022, perioadă în care Stephan Dewar și-a transferat în total 50.000 de lire sterline din contul tatălui său, adică aproximativ 58.400 de euro.

Pe ce a cheltuit tânărul 58.400 de euro

Banii nu au fost folosiți pentru investiția într-un pub pentru care ceruse inițial împrumutul. Analiza conturilor sale a arătat cheltuieli în mai multe baruri din Dundee, plăți către platforma OnlyFans, tranzacții legate de jocuri de noroc și retrageri mari de numerar.

În evidențe apăreau și plăți la Greggs, cunoscutul lanț britanic de brutării, iar Daily Mail scrie că printre cumpărături s-au numărat și rulouri cu cârnați. Instanța a aflat că o parte importantă din bani fusese risipită și pe alcool și cocaină.

„A fost o faptă josnică”, a spus judecătorul, care a subliniat că bărbatul avea obligația de a-și proteja tatăl, nu de a-i lua banii.

Unchiul a observat că banii dispăreau din cont

Frauda a ieșit la iveală datorită fratelui victimei. Acesta avea procură pentru Andrew Dewar și îl ajuta cu cumpărăturile și retragerile de bani. La un moment dat, a observat pe o chitanță că în contul fratelui său mai erau aproximativ 20.000 de lire. Câteva zile mai târziu, când a făcut o nouă retragere, suma rămasă era mult mai mică.

Așa au început verificările care au dus la descoperirea transferurilor făcute Stephan, iar banca a fost nevoită să îi restituie tatălui 17.150 de lire sterline, aproximativ 20.000 de euro, din banii pierduți, sumă pe care Lloyds Banking Group a suportat-o ulterior ca pierdere.

A lipsit în repetate rânduri de la tribunal

Problemele lui Stephan Dewar nu s-au încheiat odată cu descoperirea fraudei. Bărbatul a evitat ani la rând procedurile judiciare și nu s-a prezentat în repetate rânduri la tribunal. Avocatul său, Scott Norrie, a spus că acestuia îi era rușine, jenă și teamă și că, în loc să înfrunte situația, a continuat pur și simplu să lucreze și să ignore procesul.

Apărarea a încercat să evite o pedeapsă cu închisoarea și a susținut că ar putea fi stabilită o formă de despăgubire plătită în timp. Judecătorul nu a fost de acord.

Doi ani de închisoare pentru furtul de la propriul tată

La 25 august, Stephan Dewar a apărut la pronunțarea sentinței prin legătură video din închisoare. Judecătorul George Way a spus că bărbatul a profitat de propriul tată și că astfel de încălcări ale încrederii trebuie pedepsite într-un mod pe care publicul să îl înțeleagă.

Instanța a reținut că Dewar a risipit mare parte din bani pe alcool, cocaină și un stil de viață pe care nu și-l permitea și tânărul a fost condamnat la 24 de luni de închisoare, după ce și-a recunoscut vinovăția pentru schema de fraudă desfășurată timp de aproape trei ani.

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