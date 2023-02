Cu zâmbetul pe buze și încrezător, Stephan Pelger a declarat că acum are un stil de viață sănătos. A urmat un tratament la o clinică de dezintoxicare, care a și dat roade. Acum ia doar trei pastile pe zi și reușește să să doarmă noaptea. „Acest medic la care m-am dus este tânăr și foarte actual cu problemele noastre din ziua de astăzi.

Am făcut perfuzii, am fost pus pe un tratament medical foarte mic și cu foarte puține pastile. Dacă luam 40 de pastile într-o zi, acum iau trei pastile pe zi și am un somn de opt ore sănătos”, a declarat Stephan Pelger, la „Xtra Night Show”, conform spynews.ro.

Ce a pățit creatorul de modă

De aproape cinci ani Stephan Pelger nu mai putea dormi noaptea. Totul a început după ce în 2018 a fost răpit, jefuit și bătut de două femei la Cannes. Incidentul l-a traumatizat, se confrunta cu depresia, insomnii, astfel că a ajunsese să ia un tratament medicamentos.

„Nu poți să dormi, nu poți să te odihnești. Se tratează cu medicamente. Ele se iau în crescendo. Se începe din punctul acela din Franța, de atunci am început să iau pastile de somn de 5 ani. Pastilele sunt foarte toxice, iei una la început, apoi 2, 3, apoi 4 și începi să nu mai ai control asupra lor”, a dezvăluit Stephen Pelger la „Xtra Night Show”, înainte să se interneze la dezintoxicare.

„Eu am o depresie latentă. Nu e o depresie care apare în fiecare zi. Sunt un om fericit, sunt un om realizat, sunt un om care se bucură de viață, de prieteni, de ceea ce am realizat în atâția ani, dar am momente în care cad atât de rău… Am avut aproape o săptămână în care nu am putut să mă ridic din pat”, mai povestea atunci creatorul de modă.

A mai fost internat la centre de tratament

Stephan Pelger a fost internat la psihiatrie pe când avea 10 ani, iar de-a lungul anilor a trecut prin mai multe centre de tratament. „Sufăr de depresie de la 10 ani. Prima dată am fost într-un centru de psihiatrie la 10 ani, la noi în România. Apoi la 21 de ani La Viena, apoi la 34 de ani la München și acum, aici, lângă București. Depresia e o boală despre care noi nu vorbim. (…) Nimic nu și-a făcut efectul, medicina era foarte învechită. Remedierea ține toată viața, dar am pierdut controlul”, a povestea Stephan Pelger.

Stephan Pelger e unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din România. A îmbrăcat cele mai cunoscute vedete, actrițe și prezentatoare de televiziune din România. La vârsta de doar un an, el a fost înfiat. Pasiunea pentru modă o are încă din copilărie, el a urmat Școala Populară de Artă, iar apoi a mers Institutul de Modă de la Viena.

