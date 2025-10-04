În SUA, 6.800 de cărți au fost interzise în ultimul an

Conform TF1Info, acest val de cenzură este o consecință directă a presiunilor exercitate de administrația Trump. În total, 6.800 de proceduri de interzicere a cărților au fost inițiate în întreaga țară în ultimul an școlar, o cifră fără precedent în istoria SUA.

Florida se remarcă ca statul cel mai restrictiv, cu peste 2.000 de cărți interzise în ultimul an școlar. Guvernatorul republican Ron DeSantis a implementat legi stricte care interzic conținutul LGBT+ în biblioteci începând din 2021.

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a intensificat acest fenomen. Președintele republican a promulgat mai multe legi federale care vizează protejarea copiilor de ceea ce el numește «endoctrinare rasială» și «ideologie de gen extremistă».

Motivele cenzurii

Printre motivele invocate pentru cenzurarea cărților se numără scenele de violență și conținutul sexual. Florida, Texas și Tennessee sunt responsabile pentru 80% din interdicțiile din ultimul an.

PEN America a criticat dur această situație, declarând: „Niciodată atât de multe cărți nu au fost sistematic retrase din bibliotecile școlare din întreaga țară. Niciodată atâtea state nu au adoptat legi sau reglementări pentru a facilita interzicerea cărților.”

Reacția lui Stephen King

Stephen King a reacționat pe contul său de X (fostul Twitter): „Sunt acum autorul cel mai interzis în Statele Unite. 87 de cărți!” Scriitorul a continuat: „Vă sugerez să luați unul dintre romanele mele și să vedeți ce înseamnă toate astea. Cruciadele moraliste împotriva cărților nu pot învinge mereu. E încă America, la naiba!”

Popularitatea lui King în SUA

În ciuda acestor controverse, Stephen King rămâne unul dintre cei mai citiți autori americani. Ultimul său roman, „Să nu clipești”, lansat în această vară, a avut un succes răsunător.

Scriitorul se confruntă frecvent cu critici pe rețelele sociale din cauza comentariilor sale împotriva taberei Trump. Luna trecută, King și-a cerut scuze pentru un mesaj postat ca reacție la moartea lui Charlie Kirk.