Programul durează un an

Programul, care are o durată de un an, este derulat în parteneriat cu Cabinetul PsyzioVet, din strada Horea. Municipalitatea a alocat pentru acesta suma de 440.000 de lei plus TVA, pentru sterilizarea a 800 de câini.

„Am avut o discuţie cu Colegiul Medicilor Veterinari, iar estimările lor, bazate pe registre, indică existenţa a aproximativ 10.000 de câini, dintre care 2.500 sunt nesterilizaţi.

Am început acest program cu 800 de câini pentru a evalua impactul”, a explicat Mircea Stejerean, consilier în cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Oradea, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la cabinetul veterinar care va face sterilizările.

Cum trebuie să procedeze cei interesați

Cei care sunt interesaţi trebuie să completeze un formular pe care îl pot trimite online, pe site-ul primăriei (www.oradea.ro) sau prin email, ori îl pot depune la unul dintre ghişeele din „piramidă”.

După ce solicitarea este procesată, structura de specialitate a primăriei transmite datele către cabinetul veterinar, care contactează proprietarii pentru programarea intervenţiei.

Beneficiile sterilizării

În ceea ce privește beneficiile sterilizării, acestea sunt atât pentru sănătatea animalelor, cât şi pentru responsabilizarea stăpânilor.

„La femele, reducerea riscului de tumori mamare poate ajunge la 80% dacă sterilizarea este efectuată timpuriu. De asemenea, scade riscul infecţiilor uterine. La masculi, se elimină riscul tumorilor testiculare. Studiile arată că durata de viaţă a câinilor sterilizaţi creşte cu 15-20%”, a explicat dr. Patricia Rațiu.

