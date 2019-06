Stjepan ‘Steve’ Sipek, pe numele său real, a murit săptămâna trecută în comitatul Palm Beach, la o sută de kilometri distanţă de Miami, unde locuia. Cauza decesului nu a fost făcută publică, notează Agerpres.

Actorul american a jucat în filmul ‘Tarzan in the Golden Grotto’ (1969) alături de actriţa daneză Kitty Swan. În 1972 el a filmat un sequel ‘Tarzan and the Brown Prince’ în Rainbow Springs (Florida).

În timpul filmărilor de la filmul ‘Tarzan and the Brown Prince’

protagoniştii au suferit arsuri ca urmare a unui incendiu scăpat de sub control.

În incendiu, un leu care fusese dresat pentru a-i rupe legăturile lui Hawkes l-a eliberat pe actor, salvându-l de răni majore. Însă leul a suferit arsuri grave, iar de atunci actorul a promis că se va îngriji de aceste feline. Astfel, el a devenit proprietar al unei rezervații de animale din Florida

Hawkes locuia alături de doi tigri, doi lei, o puma şi un leopard, dar actorul a început să aibă probleme cu autorităţile de mediu din Florida, care l-au amendat şi l-au acuzat de infracţiuni minore.

Comisia de Conservare a Peştilor şi a Vieţii Sălbatice din Florida (FWC) i-a revocat în cele din urmă în 2012 licenţa federală care îi permitea lui Hawkes să crească animale exotice la reşedinţa sa.

Foto: pulsoslp.com

