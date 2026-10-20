Emisarul lui Trump se află în Europa pentru o întrevedere cu Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, după care se va duce din nou la Kremlin

Steve Witkoff, emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, s-a dus la Oslo, capitala Norvegiei, pentru discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, după care se va deplasa la Moscova pentru o întrevedere cu Vladimir Putin, relatează Axios și Reuters.

Steve Witkoff nu este însoțit de partenerul său de călătorie, Jared Kushner, întrucât ginerele președintelui SUA ar fi bolnav. Totuși, Kushner ar urma să participe online la discuții.

Volodimir Zelenski s-a dus la rândul lui la Oslo pentru întrevederea cu Steve Witkoff. La discuțiile de la Oslo, programate pentru marți, vor mai participa prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store și reprezentanţi ai grupului E4 - format din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Polonia -, dar și din alte state membre UE și NATO.

Emisarul lui Trump urmează apoi să călătorească în Rusia pentru a-i „prezenta idei” liderului autocrat de la Kremlin Vladimir Putin.

Discuţiile dintre Witkoff și Putin se vor concentra pe Ucraina, dar şi pe eliberarea cetăţeanului american Stephen Hubbard, încarcerat în Rusia din 2022 pe motiv că ar fi luptat ca „mercenar” pentru Ucraina.