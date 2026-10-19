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Produsele furate din magazinele de lux în timpul protestelor din Franța au ajuns pe platforma Vinted: „Anunțurile suspecte au fost eliminate”

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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Un grup de protestatari a spart geamurile magazinului Louis Vuitton din Paris, duminică, 18 octombrie. Sursă foto: Profimedia.
Un grup de protestatari a spart geamurile magazinului Louis Vuitton din Paris, duminică, 18 octombrie. Sursă foto: Profimedia.
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Platforma de resale Vinted a înregistrat un aflux de anunțuri suspecte cu articole de lux furate după ce au izbucnit revolte în toată Franța.

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Compania „a luat măsuri imediate pentru a identifica și a elimina anunțurile suspecte” și „a intensificat monitorizarea”, a declarat un purtător de cuvânt al Vinted într-un comunicat. „Când regulile noastre sunt încălcate, acționăm împotriva conturilor respective, până la interdicții permanente,” relatează Bloomberg.

Protestatarii au jefuit magazine în toată Franța în weekend, după escaladarea protestelor legate de costul vieții.

Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată magazine ale unor mărci de lux, precum Louis Vuitton, Burberry și Celine, jefuite. Retailerul de produse cosmetice Sephora a declarat într-un comunicat că protestatarii au spart mai multe dintre magazinele sale.

Louis Vuitton, Burberry și Celine nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Regulile Vinted interzic vânzarea de bunuri furate pe platforma sa și utilizează o serie de instrumente, inclusiv rapoarte de la comercianți și persoane fizice, pentru a semnala anunțurile suspecte.

„Colaborăm activ cu forțele de ordine și cu autoritățile franceze”, au declarat reprezentanții Vinted.

Vinted, înființată în Lituania în 2008, a evoluat de la statutul de serviciu de schimb de haine la unul dintre cele mai mari startup-uri de consum din Europa. Recent, a fost evaluată la 8 miliarde de euro (9 miliarde de dolari) după o rundă de finanțare condusă de firma suedeză de investiții EQT Growth.

Internetul, inundat de anunțuri suspecte

Protestele violente care au zguduit mai multe orașe din Franța au fost urmate rapid de un fenomen neașteptat pe rețelele de socializare și pe platformele de revânzare de obiecte second-hand.

La doar scurt timp după ce mai multe magazine de lux și centre comerciale au fost vandalizate și jefuite, internetul a fost inundat de anunțuri suspecte, dar și de videoclipuri în care tinerii se afișează fără nicio reținere cu bunurile sustrase.

De exemplu, un tânăr s-a filmat pe TikTok în timp ce prezenta trei ceasuri de lux marca Rolex și mai multe genți scumpe, susținând cu mândrie că „și-a scos banii” în urma evenimentelor din 17 octombrie, potrivit Observator News.

x.com

Anchetatorii urmăresc îndeaproape platformele sociale pentru a identifica persoanele care au participat la jafuri și care încearcă acum să vândă bunurile obținute ilegal.

De asemenea, aplicațiile de re-commerce precum Vinted sau site-urile de anunțuri se confruntă cu un volum uriaș de articole noi cu etichetă, vândute la prețuri de chilipir.

Proteste și violențe în Franța: încă 30 de magazine au fost jefuite la Paris

Ministrul francez de interne Laurent Nuñez a recunoscut luni că a „pierdut controlul” asupra forțelor de ordine în „anumite mari orașe” din Franța în timpul protestelor de amploare care au avut loc sâmbătă și au fost marcate de violențe și jafuri, relatează AFP.

La Paris, alte „cel puțin 30 de magazine” au fost jefuite duminică și în noaptea de duminică spre luni.

Primarul Emmanuel Grégoire a denunțat „scene insuportabile”. „Nu au fost de amploarea evenimentelor de sâmbătă, dar au existat grupuri de jefuitori care s-au răspândit în mai multe cartiere din oraș”, a declarat edilul într-un interviu acordat pentru France Inter.

Potrivit primarului, de data aceasta, manifestanții au acționat „cu fețele descoperite”. Poliția a a arestat 351 de persoane implicate în jafuri și acte de vandalism.

Poliția a folosit gaze lacrimogene la Paris, iar primăria din Limoges a fost „în mare parte distrusă” de un incendiu. Peste 1.200 de persoane au fost arestate sâmbătă în Franța, după ce protestatari care susțineau elevii de liceu s-au confruntat cu poliția.

Unele demonstrații au degenerat, clădiri fiind incendiate, iar magazine jefuite. Aproximativ 45% dintre francezi sunt îngrijorați de creșterea costului vieții și de inflație, potrivit unui sondaj realizat în octombrie pe un eșantion de 2.000 de persoane.

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Tags: Stiri Franta proteste
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