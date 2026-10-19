Președintele american Donald Trump și-a justificat unele decizii pro-ruse și criticile la adresa omologului său ucrainean Volodimir Zelenski prin faptul că ar vrea să pună capăt agresiunii militare ruse din Ucraina.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA s-a lansat într-o nouă diatribă la adresa lui Zelenski și a făcut câteva afirmații despre liderul autocrat rus Vladimir Putin care ar necesita o anchetă pentru trădare națională.

La fel ca de obicei, Trump a ales să preseze victima în războiul ruso-ucrainean și să spele imaginea părții agresoare. Președintele american a reluat ideea precum că Zelenski „nu ar vrea să pună capăt” războiului, deși Ucraina a făcut apel în repetate rânduri la armistiții și a acceptat toate propunerile administrației Trump în acest sens, în timp ce Kremlinul nici nu a vrut să audă de încetarea focului atât timp cât se simțea încurajat de lipsa presiunilor asupra lui și predispoziția părții adverse - Casa Albă a lui Trump - de a-i intra în voie.

„Nu vrea să pună capăt acestui război și, probabil, nu a vrut niciodată. EU VREAU CA ACEST RÃZBOI SĂ SE TERMINE”, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

Donald Trump şi-a apărat decizia de a suspenda unele sancţiuni împotriva Rusiei lui Putin. „Decizia mea privind Rusia este una foarte simplă. Sunt în proces de negociere a păcii în războiul dintre Rusia şi Ucraina şi nu vreau să fac nimic care să îndepărteze, în mod nechibzuit, Rusia de la masa negocierilor”, a pretins liderul republican de la Casa Albă, aspru criticat pentru felul în care gestionează dosarul războiului ruso-ucrainean.

Donald Trump a semnat vineri seara un decret prezidenţial prin care a suspendat o serie din noile sancţiuni impuse Rusiei în cadrul pachetului de legi care poartă numele regretatului senator american Lindsey Graham, un susţinător ferm al apărării Ucrainei.

De asemenea, președintele SUA a suspendat sancţiunile privind motorina rusească, permiţând ca aceasta să ajungă pe pieţele mondiale, în special pe cea americană. Trump pretinde că această decizie a fost luată pentru a scădea prețurile la motorină înainte de alegerile de la jumătate mandatului, programate pe 3 noiembrie, dar experții pun la îndoială acest pretext, precizând că timpul e prea scurt, cantitățile sunt prea mici, Rusia oricum nu poate satisface cereri mai mari și că problema scumpirii combustibililor este în altă parte, nu în atacarea rafinăriilor din Rusia, așa cum insistă Donald Trump pentru a-și convinge electoratul.

Sondajele de opinie arată că republicanii ar putea suferi pierderi semnificative la alegeri, pe măsură ce alegătorii sunt tot mai frustrați față de preţurile la combustibili, care au crescut vertiginos din momentul în care Trump a început războiul din Iran, pe 28 februarie.

Însă Trump vrea să impună ideea că atacarea rafinăriilor din Rusia a condus la scumpirea combustibililor (în condițiile în care Rusia este sub sancțiuni internaționale) și să-l transforme pe Zelenski într-un „dușman” al fermierilor americani și chiar al întregii lumi.

„Zelenski vizează rafinăriile din Rusia știind că aceste atacuri afectează grav piețele globale de motorină, inclusiv în Statele Unite. Fermierii, crescătorii de animale și companiile de toate tipurile suferă enorm din această cauză”, a afirmat Trump, acuzat deja în presa americană că încearcă să-l facă pe președintele ucrainean „țap ispășitor” pentru propriile acțiuni.

Trump a ținut să minimizeze sprijinul acordat de Rusia Iranului pentru a lupta împotriva SUA și chiar să-l accepte într-o oarecare măsură.

„Poate mai important, Rusia face foarte puțin, dacă face ceva, pentru a ajuta Republica Islamică Iran, în comparație cu ceea ce ar putea face, și vreau să rămână așa”, a scris Trump, în condițiile în care surse oficiale și numeroși experți afirmă că Rusia furnizează Iranului arme și informații pentru a ucide americani.

În cele din urmă, liderul republican de la Casa Albă, cunoscut pentru gafele sale la geografie, a transmis că Ucraina a rămas fără „oceane”, după ce a tot repetat în mod greșit că peninsula Crimeea ar fi o insulă „înconjurată de ocean pe patru laturi”.