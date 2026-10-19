Orionide 2026: când se văd și unde poți observa ploaia de meteori în România

În nopțile senine de octombrie, cerul poate oferi unul dintre cele mai frumoase spectacole ale toamnei, ploaia de meteori Orionide. Dârele luminoase pe care popular le numim stele căzătoare apar pe neașteptate și dispar în câteva clipe. În 2026, Orionidele vor atinge punctul maxim în noaptea de 21 spre 22 octombrie.

Ce sunt Orionidele

Ploile de meteori sunt spectaculoase și revin în aproximativ aceeași perioadă a anului deoarece Pământul străbate, în drumul său în jurul Soarelui, regiuni în care se află particule lăsate de comete. Atunci când aceste fragmente foarte mici pătrund cu viteză în atmosfera terestră, ele produc dârele luminoase pe care le numim, în mod obișnuit, stele căzătoare.

Orionidele sunt legate de cometa 1P/Halley. De fiecare dată când se apropie de Soare, cometa pierde praf și fragmente de rocă, iar acestea rămân răspândite de-a lungul orbitei sale. Pământul întâlnește urmele cometei de două ori pe an, în luna mai, când apar Eta Aquaridele, și în octombrie, când putem urmări Orionidele.

Cometa Halley a trecut ultima dată prin apropierea Soarelui în 1986 și va reveni în 2061. Nu este însă nevoie să așteptăm reapariția ei pentru a vedea particulele pe care le-a lăsat în spațiu. În fiecare toamnă, o parte dintre acestea ajung în atmosfera Pământului și creează Orionidele.

Denumirea ploii de meteori vine de la constelația Orion. Dacă urmărim înapoi direcția dârelor, acestea par să pornească dintr-un punct aflat în apropierea constelației. Acel punct poartă numele de radiant. În realitate, meteorii pot apărea oriunde pe cer, iar pentru observarea lor nu trebuie să privești numai spre Orion.

Când se văd Orionidele în 2026

Orionidele sunt active pe parcursul unei perioade destul de lungi, între 2 octombrie și 7 noiembrie. Cei mai mulți meteori sunt așteptați însă în jurul datei de 21 octombrie, iar în 2026 noaptea cea mai potrivită pentru observații va fi cea de miercuri, 21 octombrie, spre joi, 22 octombrie.

Potrivit calendarului American Meteor Society, maximul Orionidelor din 2026 este estimat pentru noaptea de 21 spre 22 octombrie. În condiții foarte bune, departe de luminile orașelor, ploaia poate produce în mod obișnuit între 10 și 20 de meteori pe oră.

Această cifră reprezintă însă o estimare pentru un cer întunecat și senin. Numărul observat dintr-un anumit loc poate fi mai mic, mai ales dacă există nori, ceață, lumină artificială sau lumină puternică de la Lună.

Orionidele nu apar numai în noaptea maximului. Merită să privești cerul și în nopțile de 20 spre 21 octombrie și de 22 spre 23 octombrie, mai ales dacă prognoza meteo nu este favorabilă în noaptea principală. Activitatea scade treptat, astfel că există șanse de a vedea meteori și cu câteva zile înainte sau după data de 21 octombrie.

De altfel, maximul Orionidelor este ceva mai larg decât al altor ploi de meteori. Nu este vorba despre un spectacol care începe și se termină la o anumită oră, ci despre o perioadă în care Pământul traversează o regiune mai bogată în particule. Din acest motiv, o noapte senină aflată în apropierea maximului poate fi mai potrivită decât noaptea de vârf acoperită de nori.

La ce oră se văd cel mai bine Orionidele din România

În prima parte a serii, punctul din care par să vină Orionidele se află prea jos pe cer. Pe măsură ce trece noaptea, constelația Orion urcă, iar numărul de meteori care pot fi observați crește. Intervalul cel mai bun începe după miezul nopții și continuă până înainte de răsărit.

În 2026, Luna va influența destul de mult observațiile. În noaptea maximului va fi în creștere și va lumina o mare parte a cerului, făcând mai greu de văzut meteorii slabi.

Ora la care Luna coboară sub orizont diferă puțin în funcție de regiune. În dimineața de 22 octombrie 2026, aceasta va apune aproximativ:

la ora 02:59 în Iași;

la ora 03:09 în București;

la ora 03:16 în Cluj-Napoca;

la ora 03:28 în Timișoara.

Prin urmare, cel mai bun interval pentru urmărirea Orionidelor va fi, în cea mai mare parte a țării, între aproximativ ora 03:00 și începutul zorilor.

Poți ieși și mai devreme, după miezul nopții, dar este bine să te așezi astfel încât Luna să rămână în spatele tău sau să fie ascunsă de un copac, un deal ori o clădire. După ce Luna apune, cerul va deveni treptat mai întunecat, iar meteorii mai puțin strălucitori vor fi mai ușor de remarcat.

Noaptea de 20 spre 21 octombrie poate fi, la rândul ei, interesantă. Activitatea va fi apropiată de maxim, iar Luna va apune mai devreme, oferind o perioadă mai lungă în care cerul va fi întunecat înainte de răsărit.

Află și ce este ploaia de meteori

Unde poți observa Orionidele în România

Orionidele se văd din toată România. Nu există o regiune în care fenomenul să se producă și alta în care să lipsească. Diferența o fac norii, lumina artificială și cât de largă este porțiunea de cer pe care o poți vedea.

Un loc bun nu trebuie să fie neapărat pe un vârf de munte. De multe ori, un câmp aflat la câteva zeci de kilometri de un oraș oferă condiții mai bune decât o zonă montană greu accesibilă, în care orizontul este acoperit de copaci sau de versanți.

Caută un loc deschis, fără stâlpi de iluminat și fără trafic intens. O pajiște, un teren agricol, o zonă de deal sau marginea unei localități mici pot fi suficiente. Cu cât cerul este mai întunecat și orizontul mai liber, cu atât vei putea urmări mai ușor dârele luminoase.

În apropierea orașelor mari, trebuie să te îndepărtezi mai ales de lumina care se ridică deasupra centrului urban. Dacă pleci din București, de exemplu, alege o zonă rurală situată la o distanță suficientă de Capitală și evită să privești în direcția orașului.

În jurul Clujului, Iașiului, Timișoarei, Brașovului sau Craiovei se aplică aceeași regulă, așa că poziționează-te astfel încât aglomerația urbană să rămână în spatele tău.

Dacă nu poți ieși din localitate, caută cea mai întunecată zonă disponibilă, o curte, marginea unui parc fără iluminat puternic sau un cartier aflat spre periferie. Din centrul orașului vor fi vizibili în principal doar meteorii mai luminoși, însă tot există șansa de a surprinde câteva dâre spectaculoase.

În ce direcție trebuie să privești

Constelația Orion răsare în partea de est a cerului și urcă treptat pe parcursul nopții. Radiantul Orionidelor se află în apropiere de Orion. Spre dimineață, constelația ajunge sus pe cerul sudic, într-o poziție favorabilă pentru România.

Orion poate fi recunoscut destul de ușor după cele trei stele apropiate și aproape aliniate care formează ”centura” constelației.

După ora 03:00, poți alege o vedere largă spre sud sau sud-est, dar nu trebuie să rămâi fixat asupra unui singur punct. Așază-te comod și privește o zonă cât mai întinsă, la o înălțime de aproximativ 40-60 de grade deasupra orizontului. După apusul Lunii, direcția exactă devine mai puțin importantă, deoarece întregul cer va fi mai întunecat.

Câți meteori pot fi văzuți

Într-un loc cu adevărat întunecat, într-o noapte senină și în apropierea maximului, Orionidele pot ajunge în mod obișnuit la 10-20 de meteori pe oră. Nu înseamnă că vei vedea un meteor la fiecare trei minute, la intervale regulate. Pot trece zece minute fără nicio apariție, urmate apoi de două sau trei dâre într-un timp scurt.

În 2026, lumina Lunii va ascunde o parte dintre meteorii mai slabi înainte de ora 03:00. După apusul ei, condițiile vor deveni mai bune, dar numărul văzut în realitate va depinde în continuare de limpezimea cerului și de lumina din apropiere. Dintr-un oraș mare pot fi observate doar câteva Orionide într-o oră, în timp ce într-o zonă rurală întunecată pot apărea considerabil mai multe.

Orionidele sunt cunoscute pentru viteza lor. Particulele pătrund în atmosfera Pământului cu aproximativ 66 de kilometri pe secundă, ceea ce înseamnă aproape 240.000 de kilometri pe oră. Unii meteori lasă în urmă o urmă luminoasă care rămâne vizibilă pentru câteva secunde, iar din când în când poate apărea și un meteor mult mai strălucitor decât ceilalți.

Descoperă și - Fenomene astronomice în 2026: eclipse, meteori și planete vizibile pe cer

De ce echipament ai nevoie ca să vezi Orionidele?

Orionidele se urmăresc cu ochiul liber. Telescopul și binoclul măresc doar o porțiune foarte mică a cerului, în timp ce meteorii pot apărea în orice direcție și dispar repede. Chiar și un binoclu bun ar reduce șansele de a-i vedea.

Cel mai folositor echipament este un șezlong rabatabil, o pătură sau un izopren pe care să te poți întinde. Privitul îndelungat în sus devine obositor dacă stai în picioare sau cu capul lăsat pe spate. Dintr-o poziție comodă poți urmări cerul timp de o oră sau chiar mai mult.

Ochii au nevoie de aproximativ 20-30 de minute pentru a se obișnui cu întunericul. În acest interval, evită să privești ecranul telefonului, farurile mașinilor sau alte surse puternice de lumină. Dacă ai nevoie de telefon pentru orientare, redu luminozitatea.

Într-o noapte rece de octombrie, hainele potrivite sunt la fel de importante ca alegerea locului.