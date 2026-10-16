După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan

Aseară târziu, 15.10.2026, au fost depuse la Parlament de către Luca Niculescu, candidatul la funcția de prim-ministru desemnat de Președintele Nicușor Dan, programul de guvernare și lista de miniștri, conform art. 103 din Constituție.

Întrucât viețile noastre ar putea fi influențate semnificativ de marile decizii de politici publice ale noului Guvern, dacă acesta va primi votul de încredere al Parlamentului, voi reveni cu comentarii despre impactul previzibil al noului program de guvernare. La prima vedere însă, se pot face câteva comentarii inițiale și prezumții:

Principalul responsabil politic pentru noua guvernare va fi Nicușor Dan. În contextul de criză politică și configurație parlamentară în care se afla România la momentul 5.10.2026, când a fost desemnat cel de al patrulea candidat de prim-ministru (după Tomac, Veștea, Mureșan), era la discreția Președintelui să propună un candidat sau altul.

Consultările cu partidele parlamentare au fost de formă, a primit propuneri pe care le-a ignorat, nu și-a explicat convingător alegerile făcute, Constituția îi dă dreptul să desemneze un candidat pe care-l consideră potrivit în acel context, iar testul acelei alegeri este validarea ei la vot în Parlament.

Dacă Niculescu primește votul de încredere din partea Parlamentului, desemnarea făcută de Președinte este confirmată. Dar este probabil că și alți candidați, mai buni, desemnați în acel context ar fi putut obține votul de încredere al unei majorități parlamentare...

Al doilea responsabil politic pentru noua guvernare va fi Sorin Grindeanu. Iubitorul de parașute Nordis a fugit cât a putut de mult de scaunul de prim-ministru (știind că pălăria ar fi prea mare pentru el și i-ar cădea peste ochi prea des). Chiar dacă s-a găsit o soluție de alt prim-ministru care să primească înjurăturile pentru neputințele și nereușitele noului Guvern, Grindeanu nu va putea să-și ascundă partea de răspundere, nici dacă va plăti de la bugetul de stat uriașul aparat de propagandă al PSD de 15 ori mai bine decât până acum. PSD-ul condus de Grindeanu este singurul partid prezent cu 12 din 18 miniștri în noul Guvern, asumarea responsabilității noii guvernări este dincolo de orice dubii.

Poate suna paradoxal, dar al treilea responsabil politic pentru noua guvernare va fi Ilie Bolojan. Din interese politice personale mărunte, acesta a blocat susținerea de către PNL a unor soluții de prim-ministru mai bune pentru România decât Niculescu. A propus din partea PNL o singură variantă - un europarlamentar care a ajuns la Bruxelles ori pe sub fustele lui Udrea (în 2014), ori pe listă comună cu PSD (în 2024). Nu pot înțelege cum a reușit Bolojan să păcălească majoritatea membrilor PNL, care au votat alături de el în diverse foruri de conducere după 5.05.2026, ca să:

-contribuie ca prim-ministru la agravarea în ultimele 5 luni a crizei economice din România la un nivel despre care mulți oameni de afaceri spun că este fără precedent în ultimii 16 ani,

-ducă partidul în opoziție (posibil cel puțin pentru următorii 2 ani, dacă nu vor reuși să provoace alegeri parlamentare anticipate), pe un trend descendent acum în sondaje,

-susțină instalarea unui nou Guvern al marilor săi adversari politici, Dan+Grindeanu, care l-au demis de la Guvern pe 5.05.2026, împreună cu AUR (prin votul a 281 de parlamentari, desigur).

Când era chemat ca simplu martor la DNA, acum două săptămâni, într-un dosar care pute rău (cu mită vehiculată de 1,5 milioane Euro), lăudătorii lui Bolojan ne asigurau că în niciun caz asta nu se va solda cu votarea de către PNL a guvernului Dan+PSD, că Mesia al lor e prea curat și prea tare ca să fie înmuiat așa ușor... Adică, infirmându-i pe acei țuțeri, Bolojan nici măcar suspect nu a fost nevoie să fie făcut și deja a cedat așa de ușor, după ce a fost chemat doar o dată ca martor?! I-o fi dezamăgit pe fanii săi, vocalii Sighiartău, Muraru, Turcan etc? Da, e vorba de acea integră doamnă Turcan, care petrecea alături de fostul premier Ludovic Orban și alți foști lideri PNL pe 25.05.2020 în sediul guvernului, fără mască, cu alcool, țigări, trabuce, etc. atunci când noi nu avem voie nici măcar să ieșim din casă pentru nevoi esențiale de viață fără mască, declarații și alte asemenea mizerii impuse de guvernul lor prin acte normative abuzive...

Ca practician în domeniul juridic, cu școala făcută pe bune și experiență profesională de aproape 30 de ani, mi se pare incredibil ca PNL-ul lui Bolojan să voteze înlocuirea unui ministru liberal performant, cum a fost Cătălin Predoiu, un intelectual autentic, fost profesor de drept comercial, avocat de calibru, cu fostul șef de IAS și condamnat penal definitiv (reabilitat juridic între timp, dar cu imaginea imposibil de spălat), Marian Neacșu, la conducerea Ministerului Afacerilor Interne și cu plagiatorul Radu Marinescu, la conducerea Ministerului Justiției. Oare cum se va simți liberalul Predoiu când le va preda mandatul celor doi PSD-iști ajunși în acele funcții cu voturile date de pretins-reformistul PNL-Bolojan?!

Primele concluzii despre noua guvernare

Prezum că PSD va încerca să facă așa cum a făcut mereu când a avut prea mult acces la putere: să abuzeze de aceasta, să încalece instituții (cu politici/acțiuni de tip partid-stat), să cumpere sau să intimideze mass-media, să manipuleze opinia publică, etc.

Noi, cei din societatea civilă, va trebui să rămânem foarte atenți la ce va face noul Guvern și, mai ales, la ce va încerca să ascundă.

Jurnaliștii independenți vor avea un rol foarte important în a informa corect publicul, chiar dacă vocile lor vor fi minoritare față de corul de lăudători, finanțat direct sau indirect de partidele parlamentare din bani publici.

Cred că magistrații vor avea un rol foarte important ca să cenzureze eventuale abuzuri ale noului Guvern și sper că va prevala imperativul datoriei lor de conștiință față de România, în fața intereselor materiale omenești (drepturi salariale, pensii, etc.) pe care PSD-ul probabil va încerca să le satisfacă.

Evident, de la PNL-ul aflat sub conducerea lui Bolojan nu mă mai aștept la nimic bun... Nici măcar să ne explice nouă, celor care i-am votat pe 1.12.2024 (pentru promisiuni electorale precum păstrarea cotei unice de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, susținerea micilor antreprenori români, reducerea birocrației, etc.), cum vor asigura respectarea acelor angajamente electorale din opoziție...