Vremea se schimbă în România spre finalul lunii. ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada 20 octombrie-16 noiembrie 2026

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, prognoza pentru perioada 20 octombrie-16 noiembrie 2026. Potrivit specialiștilor, România va traversa o perioadă cu temperaturi peste cele normale în următoarele zile, însă vremea se va răci treptat spre finalul lunii. După valori de 25 de grade Celsius, sunt așteptate ploi și vânt puternic în mai multe regiuni. La munte, la altitudini mari, vor fi lapoviță și ninsori.

Cum va fi vremea în săptămâna 20-25 octombrie 2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în toate regiunile, dar mai ales în nord-estul teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 26 octombrie-1 noiembrie 2016

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nord-estice. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 2-8 noiembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.